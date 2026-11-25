Pedir la prejubilación con 58 o 60 años suele interpretarse como una señal de cansancio o de pocas ganas de seguir en el puesto. Sin embargo, la psicología apunta a algo que no se ve en una nómina, la distancia entre la edad que figura en el DNI y la que cada persona siente que tiene.

El investigador Antanas Kairys, de la Universidad de Vilna (Lituania), y su equipo siguieron durante dos años a 3.075 trabajadores de más de 50 años de 27 países. De media, se sentían 6,2 años más jóvenes de lo que eran, pero quienes se sentían mayores tenían más probabilidades de cumplir su deseo de jubilarse.

Así midieron la edad que sienten los trabajadores de más de 50 años

Los autores, de las universidades de Vilna, Islandia, Uppsala (Suecia) y Rīga Stradiņš (Letonia), publicaron el trabajo el 16 de febrero de 2026 en la revista Frontiers in Psychology. Los datos salen de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), que entrevista cada dos años a la población europea de más edad.

En 2019 y 2020, todos los participantes tenían trabajo y respondieron a una pregunta: «Pensando en tu trabajo actual, ¿te gustaría jubilarte lo antes posible?». El 47,5% contestó que sí. En el verano de 2021, la encuesta les preguntó qué edad sentían que tenían.

La última comprobación llegó en 2021 y 2022, cuando el 87% ya se declaraba jubilado. Los voluntarios tenían entre 51 y 92 años, con una media de 61,9, y algo más de la mitad, el 51,6%, eran mujeres.

¿Por qué el deseo de prejubilarse se cumple más en quien se siente mayor?

Querer jubilarse cuanto antes multiplicaba por 2,58 las probabilidades de estar jubilado dos años después. A eso se sumaba la edad sentida, porque cada año que una persona se sentía por encima de su edad real elevaba esas probabilidades un 2%. Con los mismos datos, sentirse 10 años mayor equivale a unas probabilidades un 22% más altas.

Los autores destacan sobre todo la combinación de ambos factores. Según el artículo, la edad subjetiva «puede funcionar como moderador entre la intención de jubilarse y la conducta». Dicho de forma sencilla, el deseo de dejar el trabajo se convertía en jubilación con más frecuencia cuando la persona se sentía mayor.

El estudio también tiene límites, pues mide una asociación y no demuestra que sentirse mayor provoque la jubilación. Además, la edad sentida se preguntó dos años después que la intención, en plena pandemia de covid, y el análisis no incluyó las leyes de pensiones de cada país.

¿Cómo influye la edad que sientes en el plan de prejubilarte?

La salud aparece en los mismos resultados. Tener dos o más enfermedades crónicas multiplicaba por 1,32 las probabilidades de estar jubilado, así que el cansancio físico y la edad sentida suelen ir de la mano en esta decisión.

En España, un equipo de la Universidad Rey Juan Carlos formado por los investigadores Fernández, Crego y Alcover analizó en 2008 a 638 prejubilados, que habían dejado el trabajo con 53,89 años de media. Su trabajo, publicado en la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, comprobó que hombres y mujeres vivían esa etapa de forma diferente.

Las cifras de jubilación son una cosa y la edad que uno siente es otra. Hay quien, como el cocinero Pedro Subijana, critica a quienes piensan en prejubilarse a los 50, y quien busca la mejor edad para jubilarse.

Si te ronda la idea de prejubilarte, antes de hacer cuentas puedes apuntar la edad que sientes y cómo está tu salud, los dos factores que este estudio relacionó con el paso definitivo. En el análisis, el país de residencia explicaba una cuarta parte de las diferencias entre quienes se jubilaban y quienes seguían trabajando.