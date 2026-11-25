Por desgracia, no siempre somos conscientes del riesgo de robo al que nos sometemos por no cambiar la puerta de casa tanto como deberíamos. Además, tenemos la mala costumbre de no cerrar con llave cuando salimos un momento a tirar la basura o a pasear al perro.

Manuel, inspector jefe de la Policía Nacional, lleva nueve años investigando robos en domicilio y ha avisado de cuáles son los errores más comunes que cometemos: «Con este trozo de plástico pueden abrir la puerta de tu casa si no la has cerrado bien».

Si la puerta no está actualizada y el bombín no tiene certificado de seguridad, basta con un trocito de plástico para que nos abran la puerta y nos roben. Si quieres evitarlo, sólo tienes que seguir estos consejos.

Los consejos de la Policía Nacional para que no te entren a robar en casa

«Con este trozo de plástico pueden abrir la puerta de tu casa si no la has cerrado bien. Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo, pues igual tienes que hacer con los elementos de seguridad de la puerta, sobre todo tienes que cambiar el bombín», ha avisado el policía para evitar robos.

Para que con un plastiquito no sea suficiente para robarte, hay una actualización que Manuel ve básica: «Este sería el binomio ideal siempre que la cerradura lo permita: protector de alta seguridad y bombín de alta seguridad certificado».

Al final, estos elementos de seguridad tienen una serie de regulaciones similares a las de otros productos: «Los bombines, como otros productos como el jamón o el vino, tienen certificados de calidad. Cuando decidas cambiarlo pide siempre al cerrajero de seguridad que te instale un bombín de alta seguridad certificado».

Qué ocurre si vivo solo y no tengo el bombín de casa actualizado

En todas las casas es relevante que tengamos el bombín actualizado, pero una puerta que se pueda cerrar con llave desde dentro y, a la vez, abrirse desde fuera es especialmente interesante para las personas dependientes.

«Solicita que el bombín sea de doble embrague, así podrás cerrar siempre la puerta de tu casa incluso cuando estés dentro. Y nunca se quedará bloqueada porque siempre podrás abrir con la llave original desde fuera», ha aconsejado.

«Este sistema está especialmente recomendado para personas dependientes o aquellas que tienen teleasistencia. Puedes tener la opción de la doble llave o con un pomo o botón», ha insistido.

Los mejores consejos de seguridad para evitar robos en casa

La buena noticia es que no todos los cambios para hacer más segura nuestra casa cuestan dinero. Por ejemplo, si la cerradura es manual, conviene dar todas las vueltas de llave al salir, también aunque sólo te vayas un momento.

Comprar un bombín nuevo es un gran paso, pero servirá de poco si cada mañana, al bajar a por el pan, la puerta se queda cerrada solo de golpe. Si vives en un bloque de viviendas, también debes vigilar la puerta del portal. Comprueba que ha encajado, y si llaman al telefonillo, pregunta a quién buscan antes de abrir.

Si vas a encargar un bombín nuevo, aprovecha la visita del cerrajero para plantearle una situación concreta de tu casa. Por ejemplo, si tu padre vive solo y tú guardas una copia para emergencias, pídele que os enseñe, con la puerta abierta, cómo funciona el modelo desde ambos lados. A veces los mejores consejos pasan por estar bien informados.