Los cerrajeros profesionales coinciden y avisan a los ciudadanos: «Lo más importante al proteger nuestra puerta de cualquier robo es ocultar la información”

No es como la portada de los libros: una puerta cerrada dice mucho más de lo que parece. El tipo de cilindro, la marca grabada en el metal o la forma de la bocallave son pistas que un ladrón interpreta en segundos, casi como quien lee una etiqueta. Por eso cada vez más cerrajeros insisten en ocultar la información que la cerradura muestra a cualquiera que se pare en el rellano.

El consejo se ha hecho viral en redes sociales de la mano de un profesional del sector, que lo resume en una idea: antes que la fuerza, el ladrón busca datos. Saber qué hay detrás de la puerta le permite elegir la herramienta adecuada y ahorrar tiempo, justo lo que más necesita para pasar desapercibido en una escalera de vecinos.

Ocultar la información de la cerradura, el primer paso para proteger la puerta de un robo

El aviso parte de un vídeo del cerrajero @dismaur en TikTok, que supera las 60.000 reproducciones. En él muestra una puerta con un embellecedor convencional que deja el bombín a la vista, con la marca y el modelo fáciles de reconocer. Según explica, así la cerradura queda «expuesta a cualquier ataque de habilidad», es decir, a técnicas que no necesitan romper nada para abrirla.

Su propuesta es sustituir ese embellecedor por un escudo de seguridad, una pieza metálica que cubre el cilindro y solo deja visible la ranura de la llave.

«Aparte de protegerlo de ataques físicos, también lo protege de adquirir cualquier tipo de información», señala. Con el escudo colocado, el ladrón no sabe qué cilindro hay detrás y, en sus palabras, se juega «con muchísima ventaja».

Como podemos apreciar, la lógica es sencilla. Cada modelo de bombín tiene puntos débiles conocidos dentro del gremio (y también entre quienes se dedican a robar), de modo que identificarlo equivale a saber qué método funciona mejor.

Si esa pista desaparece, el intruso tiene que probar a ciegas, lo que alarga el tiempo frente a la puerta y aumenta el riesgo de que algún vecino lo descubra.

«Bumping», «impresioning» y ganzúa: los ataques que se aprovechan de la información de la puerta

Entre los ataques de habilidad más extendidos figura el bumping, que utiliza una llave modificada a la que se dan pequeños golpes para hacer saltar los pistones del cilindro. Desafortunadamente, apenas deja señales visibles, lo que complica además detectar el robo y reclamar al seguro.

Por otro lado, el impresioning va un paso más allá: consiste en obtener un molde del interior de la cerradura (por ejemplo, con una lámina de aluminio) para fabricar una copia de la llave sin haberla tenido nunca en la mano.

A estas técnicas se suman el ganzuado clásico y los métodos de fuerza, como la extracción o la rotura del bombín cuando sobresale de la puerta.

Además, cabe señalar que algunos ladrones llaman al portero automático con cualquier excusa (un paquete, una lectura del contador) para entrar en el edificio, revisar las puertas y dejar en la cerradura una pequeña marca de silicona o pegamento.

Si días después sigue intacta, deducen que nadie ha entrado ni salido y que la vivienda está vacía.

¿Cómo podemos ocultar la información de la puerta y reforzar la cerradura?

Para el cerrajero, la forma del escudo importa menos que la inclinación de sus bordes: cuanto más inclinados, más difícil resulta agarrarlo con herramientas para arrancarlo.

En el mercado existen además escudos magnéticos, que tapan por completo la bocallave con una pieza que solo se abre con una llave imantada, de modo que desde fuera ni siquiera se ve la ranura.

Los profesionales del sector suelen completar el escudo con otras medidas, señaladas a continuación:

Elegir un bombín de alta gama con protección antibumping, antiganzúa y antiextracción.

Optar por llaves incopiables o con tarjeta de propiedad, que impiden hacer duplicados sin autorización.

Revisar o cambiar el cilindro cada cinco o seis años, como aconsejan algunos cerrajeros.

Comprobar la cerradura tras una ausencia por si aparece algún resto de plástico o silicona.

Y para darle conclusión a este artículo, hay que remarcar que la advertencia llega en un momento de descenso de este delito. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 74.353 robos con fuerza en domicilios, un 8,3% menos que el año anterior.

Por suerte, la tendencia sigue en 2026: entre enero y junio se contabilizaron 33.745 casos, casi 1.300 menos que en el mismo periodo de 2025.