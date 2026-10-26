Los cerrajeros profesionales concuerdan: «Lo recomendable para evitar que un ladrón perfore tu cerradura es introducir unas bolitas de acero en los agujeros de la tornillería»

Usualmente, cuando uno quiere reforzar la entrada de la vivienda, acude directamente a cambiar el bombín o a instalar una puerta blindada. Sin embargo, incluso una cerradura de calidad puede quedar expuesta si el resto de piezas que la rodean no está a la altura. Los cerrajeros conocen bien esos puntos débiles, porque son los mismos que buscan los ladrones profesionales.

Ante este marco, un especialista ha compartido en TikTok una solución que no pasa por los métodos recién mencionados. Más bien, el consejo apunta a un elemento en el que casi nadie se fija al revisar la seguridad de su casa, y responde a una técnica de robo que se apoya en información que, en teoría, solo deberían manejar los ladrones que se dan más maña.

¿Por qué los cerrajeros recomiendan poner bolitas de acero en la tornillería de la cerradura?

La recomendación, revelada en el título, procede de la cuenta de TikTok @dismaur, dedicada a la cerrajería, y se centra en el escudo de seguridad, la placa metálica que protege el bombín por la cara exterior de la puerta.

Su propuesta consiste en introducir bolas antitaladro en los agujeros de la tornillería, es decir, en los huecos donde se alojan los tornillos que sujetan el escudo a la hoja.

Todo esto tiene que ver con una práctica poco conocida. Como explica el profesional en el vídeo, «nosotros los cerrajeros tenemos plantillas», unas guías que indican dónde están los tornillos de cada modelo de escudo.

Aquí, el problema es que cualquier persona podría conseguirlas de forma fraudulenta y saber así dónde taladrar, aunque la tornillería quede oculta a la vista desde el exterior.

Con esa información, un ladrón podría perforar justo en los puntos de anclaje, romper los tornillos y retirar el escudo. A partir de ahí, el bombín queda al descubierto y resulta mucho más fácil de forzar o extraer. Las bolas cortan ese camino: «Si intentan perforar por donde están los tornillos (…) con estas bolas impediríamos ese tipo de acceso», resume el cerrajero.

¿Cómo es que funcionan las bolas antitaladro del escudo?

Las bolas antitaladro son pequeñas esferas de acero templado, un material de dureza muy elevada. Cuando la punta del taladro choca contra ellas, la broca resbala sobre la superficie curva o se desgasta sin llegar a morder el metal.

Además, como la bola puede girar dentro de su alojamiento, el esfuerzo se dispersa y la perforación se vuelve lenta, ruidosa y, en muchos casos, imposible con herramientas convencionales.

Podríamos anticipar que no se trata de una idea nueva. Muchos fabricantes ya incorporan estas piezas de serie en los puntos sensibles de sus protectores.

Por ejemplo, la ficha técnica de un escudo de seguridad de TESA (grupo Assa Abloy), detalla seis bolas antitaladro, una placa de acero templado y tornillos de acero bonificado. Lo que propone el cerrajero es reforzar también los alojamientos de la tornillería, que es donde apuntan las plantillas.

Dicho esto, para elegir un buen escudo conviene fijarse en su certificación. En Europa, los protectores se clasifican según la norma EN 1906 o la alemana DIN 18257, y en las clases más altas todo el escudo está endurecido contra el taladro, no solo la zona del cilindro.

En el caso del bombín, la referencia es la EN 1303, que gradúa su resistencia frente al taladrado, la extracción y la percusión.

Siguiendo esta línea, el inspector del video de TikTok mencionado arriba recomendaba, además, buscar en el bombín sellos como DIN EN 1303, SKG o VdS BZ+, que acreditan que la pieza ha superado ensayos de resistencia al ataque en laboratorio.

Otras medidas para proteger la cerradura frente a los robos

Ya de por sí, el contexto que vivimos los españoles justifica el interés por estas soluciones. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 74.353 robos con fuerza en domicilios en España, un 8,3% menos que el año anterior.

Aunque la tendencia es a la baja, la cifra equivale a más de 200 al día. Entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron otros 17.586.

En este marco, los expertos coinciden en que ninguna pieza basta por sí sola. Un inspector de la Policía Nacional recordaba este año, en declaraciones recogidas por medios locales, que el bombín es uno de los componentes más frágiles de la puerta, y aconsejaba combinarlo con «un protector específico». Entre las medidas que recomiendan policías y cerrajeros figuran estas:

Instalar un bombín de alta seguridad con protección antibumping, antitaladro y antiextracción.

Colocar un escudo certificado y, si no las trae, añadir bolas antitaladro en la tornillería.

Cerrar siempre con todas las vueltas de llave, incluso cuando se está en casa.

Consultar con un cerrajero profesional antes de modificar la cerradura.

Y para concluir, cabe remarcar que ese último consejo tiene una razón práctica: colocar las bolas exige conocer el modelo de escudo y la posición exacta de los tornillos, justo la información que recogen las plantillas.