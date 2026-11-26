Nvidia ha ordenado a sus socios fabricantes paralizar los envíos de servidores equipados con sus procesadores a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia ante el endurecimiento de los controles de exportación de Estados Unidos, según informa el Financial Times.

Fabricantes como Dell y Supermicro, encargados de integrar los chips de Nvidia en sus servidores, ya habrían comunicado a sus clientes la imposibilidad de entregar los pedidos. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo se prolongará la suspensión, mientras las compañías buscan fórmulas para adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias de Washington.

La decisión responde a los esfuerzos de la Administración estadounidense por limitar el acceso de China a los semiconductores más avanzados del mercado. En los últimos años, numerosas compañías tecnológicas chinas han recurrido a proveedores de servicios en la nube del sudeste asiático para acceder de forma remota a la capacidad de procesamiento necesaria para desarrollar modelos de inteligencia artificial.

Inversiones multimillonarias en riesgo

La demanda procedente de China ha impulsado la expansión de los centros de datos en la región, especialmente en Malasia e Indonesia, donde se han movilizado miles de millones de dólares para desarrollar infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. El endurecimiento de las restricciones estadounidenses amenaza ahora con comprometer parte de estas inversiones.

El sudeste asiático también desempeña un papel estratégico en el negocio de Nvidia. La compañía contabilizó ingresos de 104.000 millones de dólares a través de su filial en Singapur en 2025, un 72% más en términos interanuales. No obstante, esta cifra incluye parte de la facturación correspondiente a China y Taiwán.

EEUU mete más presión a China

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio estadounidense anunció la semana pasada una nueva normativa destinada a impedir que las restricciones comerciales puedan sortearse mediante el acceso remoto a centros de datos ubicados en terceros países.

Las nuevas disposiciones obligarán a obtener licencias para determinadas exportaciones de semiconductores avanzados a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil, aunque contemplan excepciones para empresas estadounidenses que cumplan determinados requisitos.

En paralelo, Nvidia ha anunciado la creación de un comité permanente dentro de su consejo de administración para supervisar el cumplimiento de los controles de exportación y gestionar los riesgos derivados del comercio internacional.