Los ricos españoles se juegan casi 160 millones de euros en la crisis de Nvidia, la compañía norteamericana de Inteligencia Artificial (IA) que ha despedido a su emblemático consejero delegado, Jensen Huang, y que está sufriendo una importante caída en Bolsa. Las sicavs de Alicia Koplowitz, Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, o la familia Del Pino, acumulaban a cierre de junio —último dato publicado— algo más de 157 millones de euros en acciones de Nvidia.

La firma tecnológica estadounidense ha perdido un 28% de su valor en Bolsa en el último mes. A media tarde de este martes cotizaba por debajo de los 154 dólares, un 1,75% por debajo de lo que al inicio de la sesión, capitalizando 3,7 billones de dólares.

Buena parte de los ricos españoles tenían acciones de Nvidia en sus sicavs al cierre de junio —presentan sus movimientos semestralmente—. La mayor sicavs de España, Gesprisa Inversiones, de Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, era el más pillado en Nvidia, ya que tenía 89,12 millones de euros en acciones de la tecnológica estadounidense, el 4,6% de una cartera que rozaba los 2.000 millones de euros en junio pasado.

La sicavs Lluv Valores, de Banca March, de la familia March, es la segunda de entre las más grandes en España que tenía más acciones de Nvidia en su cartera. En concreto, 19,8 millones de euros a cierre de junio.

Otra de las sicav de Banca March, Cartera Bellver, también tenía una parte de sus inversiones en Nvidia, otros 10,06 millones de euros. Y Torrenova Inversiones, también ligada a esta familia, sumaba otros 9,16 millones de euros en títulos de Nvidia. En total, las tres sicavs de Banca March se jugaban en la crisis de la compañía tecnológica norteamericana casi 30 millones de euros.

Los Del Pino, herederos de Ferrovial —no está el presidente actual, Rafael Del Pino—, tienen invertidos en Nvidia más de 23 millones de euros a través de sus sicavs Allocation y Chart Inversiones. La primera tiene 10,81 millones de acciones de Nvidia, y la segunda, 12,46 millones. Un tercer vehículo inversor, Turqueta Gestión, no tiene títulos de la compañía tecnológica.

Mientras, Morinvest, la sicav de Alicia Koplowitz, también ha puesto una parte de sus inversiones en Nvidia. En concreto, Morinvest tenía a cierre de junio pasado 4,66 millones de euros en la firma.

Por su parte, Fomento de Ahorro e Inversiones, la sicav del fundador de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez Velázquez, también tiene presencia en Nvidia con 1,5 millones de euros en títulos.

Entre los ricos españoles también hay quien ha preferido no entrar en Nvidia, al menos a través de sus sicavs. Es el caso de Soixa, de los dueños de Ebro Foods, que no tienen un euro en Nvidia. Tampoco Juan Abelló, que no ha entrado en la firma tecnológica de Estados Unidos ni con Arbarin ni con Noira.