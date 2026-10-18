La sicav del fundador de Pronovias lidera el ránking en España por patrimonio gestionado: supera a los Del Pino y a Koplowitz

La sociedad de inversión de capital variable (sicav) Gesprisa Inversiones, propiedad del fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, revalida su puesto al frente del listado de sicav en España hasta septiembre con un patrimonio gestionado de 1.797 millones de euros y un rendimiento del 19,43%, siendo la novena sociedad más rentable, según los datos proporcionados por Vdos.

La cartera de Gesprisa está compuesta por valores como Micron, SanDisk, Shell, Novo Nordisk o Deutsche Bank, según el informe del primer semestre del 2026 depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cabe destacar que Palatchi fusionó Gesprisa Inversiones y Herprisa Inversiones, sus dos sicavs, en julio de 2021, una operación que aupó a Gesprisa hasta las primeras posiciones por patrimonio gestionado en España en ese momento.

Por detrás se sitúa Torrenova de Inversiones, operada por Banca March, que cerró el mes de septiembre con un patrimonio de 1.308 millones de euros y una rentabilidad del 1,70%, según los datos consultados por EP.

Esta sicav incluye en su cartera de renta variable compañías como Ferrovial, Nvidia, ING, Danone, Vinci y JP Morgan, según el informe del primer semestre del 2026 publicado en la CNMV.

La tercera, cuarta y quinta posición pertenecen a tres sicavs controladas por la familia Del Pino, fundadora de Ferrovial. Si se suman, el total alcanzaría los 2.761 millones de euros, por delante de la sicav de Palatchi.

En concreto, Chart Inversiones acumula hasta septiembre un patrimonio de 958 millones de euros y un rendimiento del 5,74%, Turqueta Gestión -que sube posiciones hasta la actual- cuenta con un patrimonio gestionado de 908 millones y una rentabilidad del 7,62%, y Allocation gestiona 895 millones con un rendimiento del 5,66%.

Le siguen Lluc Valores (720 millones), gestionada por Banca March; Fomento de Ahorros e Inversiones (718 millones), la sicav del fundador de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez Velázquez; y Soixa (650 millones), perteneciente a los dueños de Ebro Foods.

Completan el ‘ranking’ de las diez primeras sociedades por patrimonio Morinvest (627 millones), de la empresaria Alicia Koplowitz, y Cartera Bellver (613 millones), operada por Banca March.

Si se desglosan los datos por rentabilidad, la sicav Irasa Inversions Mobiliaries, gestionada por CaixaBank Asset Management, encabeza el listado con un rendimiento del 34,70%.

Le sigue Marsot Inversions, presidida por el empresario Josep Maria Sotorra Martorell (31,87%); Lago Erie (30,05%); Polo Capital, controlada por Renta 4 (28,46%) y Vifag 2002, perteneciente a la familia Bernat, fundadora de Chupa Chups (27,89%).

El ‘ranking’ de las diez primeras sociedades más rentables se cierra con Inversiones Tambore (25,69%); Boysep Investment, gestionada por Urquijo Gestión de Banco Sabadell (23,52%); Pepi Finanzas, controlada por Santander Asset Management (19,73%); Gesprisa Inversiones (19,43%) y Azvalor Value Selection (19,27%).