El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha dado este jueves una completa clase magistral de lo que es y significa el apoyo y el cariño sentido de corazón a la Comunidad Valenciana y, muy especialmente, a Valencia. Aznar ha mostrado su satisfacción por concluir en Valencia su participación en la campaña electoral del PP. «Me emociona terminar aquí», ha confesado al respecto. Pero, además, tanto en Valencia como una hora antes en Torrent, José María Aznar ha escuchado en posición de firme el himno de la Comunidad Valenciana y lo ha cantado como un valenciano más, interpretado justo antes del de España.

Detalles todos ellos que ni en el fondo ni en la forma ha mostrado hasta la fecha el socialista Pedro Sánchez en sus escasas y muy contadas y breves visitas a Valencia. Frente a un Sánchez sin un solo detalle a Valencia en sus escasísimas visitas, Aznar ha sido todo lo contrario. Atención, cariño, ánimo, apoyo y reconocimiento.

José María Aznar ha sido la figura central del acto del PP del penúltimo día de campaña en Valencia. Azanar ha sido recibido con banderas españolas, valencianas y hasta una venezolana, por los más de 500 asistentes al acto en la Petxina. Y por unos larguísimos aplausos de más de tres minutos.

En el acto también han intervenido el líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Valencia, María José Catalá.

Ha sido el tercer acto de Aznar en la Comunidad Valenciana en esta campaña, tras los del fin de semana pasado en Albatera (Alicante) y el de este mismo jueves en Torrent. Esta última, la segunda localidad con mayor población de toda la provincia de Valencia.

Precisamente, en sus primeras palabras ha introducido un mensaje claramente dirigido a Pedro Sánchez: «Yo no he cambiado mis ideas y convicciones de Torrent a Valencia en una hora. Son las mismas».

En el transcurso de su intervención, Aznar ha reivindicado la necesidad de que las instituciones españolas recuperen su estabilidad y su fortaleza. Para el ex presidente del Gobierno, las de este día 29 son las elecciones «más importantes de los últimos 50 años».

José María Aznar ha criticado los acuerdos de Sánchez con los separatistas y ha defendido que «tenemos que recuperar el país, el Estado y enfrentarnos a esos desafíos fundamentales». Y ha criticado que Sánchez haya dejado la nación «en manos de quienes quieren romperla». También ha criticado al populismo que «vende soluciones baratas para problemas complejos».

El ex presidente Aznar ha advertido que los partidos separatistas pedirán a Sánchez para apoyarlo, como han hecho en la legislatura que ahora acaba, «destruir la Constitución y destruir España». Y, según ha explicado, eso es precisamente lo que está en juego este domingo.

Aznar ha enumerado las veces en que el Estado se «ha derrumbado con Sánchez», como con el apagón, con la DANA, con Urda, con Adamuz, o con la invasión de Ceuta.

Además, ha destacado el papel de la Comunidad Valenciana en el proyecto político del PP y en España con una frase: «Para el futuro de la nación española, el presente y el futuro de la Comunidad Valenciana es absolutamente fundamental». Y ha reivindicado que «el desarrollo, la prosperidad, la estabilidad, la inversión, la fortaleza y la ambición de Valencia» son fundamentales para el futuro de España.

Por su parte, María José Catalá ha criticado que la Igualdad, para el Partido Socialista, haya sido lo que ha calificado como «todo un decorado que se les ha caído», en clara referencia al escándalo de las pulseras antimaltrato. Y ha pedido el voto a todos los valencianos para el PP: «Lo que quiero que llene todas las urnas es que los valencianos decimos no a Sánchez y sí al cambio», con Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha situado a los jóvenes como «los grandes damnificados del sanchismo». Porque, según ha explicado, hoy a un joven «no le da para comprarse una casa. Incluso sufre para comprarse un coche».

En clave de la Generalitat, Pérez Llorca ha asegurado que su Consell ha gobernado «abandonado por Sánchez y sus socios», pero que frente a ello, ha podido hacer vivienda y bajar los impuestos: «Ya no se vive el infierno fiscal que sufríamos» con el gobierno del socialista Ximo Puig, Compromís y Podemos. Y ha pedido «que no se le olvide a nadie que el sanchismo es «Abalos, Santos Cerdán, Leira, Zapatero y sus joyas; son los accidentes del tren, la invasión de Ceuta y el abandono de la DANA».