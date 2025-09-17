Sorprenden a un hombre caminando descalzo y semidesnudo de madrugada por la autopista Palma-Llucmajor

Un conductor y su copiloto han hallado a un hombre descalzo y semidesnudo caminando en plena madrugada en medio de la autopista Palma-Llucmajor. En un vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver al varón andando sin que le importe en absoluto que le alcancen los coches por detrás.

A pesar de presentar un estado de dejadez, el individuo no parece muy desorientado ya que camina a una velocidad normal. Los hechos suceden en la autopista dirección Llucmajor, a la altura de la entrada al aeropuerto de Son Sant Joan de Palma.

El copiloto de un vehículo graba la escena y asegura que ninguna patrulla policial se acerca a ayudar y sancionar al hombre a pesar de sus avisos. «Hemos llamado a la Policía, a la Guardia Civil y nada, no viene nadie. Si no es por nosotros este hombre está muerto ya», afirma.

Multa de 100 euros por caminar por la autopista

Caminar por la autopista en España está sancionado. Se considera una infracción muy grave y puede acarrear multas de hasta 100 euros. Las autopistas y autovías están reservadas para vehículos a motor. Los peatones, animales y otros vehículos no motorizados tienen prohibida su circulación.

El artículo 121.1 del Reglamento General de Circulación establece la prohibición de la circulación de peatones en autopistas y autovías. La sanción por caminar por estas vías puede ser de 100 euros, según lo establecido por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La única excepción es si un peatón se encuentra en una autopista o autovía por motivos de fuerza mayor, como un accidente, una avería o para buscar ayuda.