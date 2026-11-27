El ex alcalde de Palma por el PSOE, Ramón Aguiló, firma un artículo de opinión en un periódico local en el que pide abiertamente el voto para Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del domingo. Un voto «para deshacerse de Sánchez». Aguiló fue alcalde de Palma entre 1979 y 1991. Más de una década al servicio de la ciudad bajo unas siglas de las que se borró años después.

«Tampoco a mí me gusta Feijóo, pero es la única vía, el mal menor, para deshacerse de Pedro Sánchez, el mal mayor, el mal conocido, el de un déspota que ha hundido nuestro Estado, corrompido la democracia, pervertido nuestros valores y bailado sobre nuestros muertos». Es el párrafo final del artículo titulado «Bajo un gobierno decente» que firma este viernes el ex alcalde socialista de Palma, Ramón Aguiló, a dos días del 29-N.

En el artículo arremete contra «la caída del caballo» de «la cuadrilla de ex ministros felipistas: Solana, Serra, Almunia, Chaves, Solchaga y Aranzadi».

También comenta la postura de Felipe González y su enfrentamiento dialéctico con José Bono de los últimos días: «Su voto en blanco quería proteger su legado pero no era un voto consecuente. El voto en blanco supone desentenderse del momento crucial que vivimos».

Ramón Aguiló pide el voto para el PP porque básicamente quiere «deshacerse de Pedro Sánchez»: «Uno no puede menos que indignarse por ese Gobierno que ultima su permanencia al frente de España decidiendo medidas electoralistas copiadas de la extrema izquierda del llamado Frente Amplio. (…) Es la desesperada huida adelante de Pedro Sánchez para hacerse con unos votos que puedan brindarle la posibilidad de obtener más votos que el PP y, con ello, acariciar la idea de mantenerse al frente del PSOE si no gobierna».

Aguiló aprovecha para recuperar las declaraciones de Carles Puidemont a El Mundo como definición del personaje.