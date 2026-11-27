¿Sabes para qué sirve el pequeño agujero en el fregadero? Es uno de esos detalles de la cocina o del baño en los que pocas personas se fijan, pero su presencia responde a una cuestión práctica y de seguridad. Está situado cerca de la parte superior de la cubeta, normalmente justo debajo del borde, y no se trata de un simple elemento decorativo. En realidad, cumple una función muy concreta dentro del sistema de desagüe: evitar que el agua llegue al borde y termine derramándose por la encimera, el mueble o el suelo.

Se conoce como rebosadero y es interesante conocer cómo funciona, ya que también desempeña un papel clave en el sistema de evacuación del agua al proporcionar una vía adicional de entrada de aire y evitar problemas relacionados con el drenaje. Por lo tanto, su presencia no es casual ni está pensada para decorar la cubeta. Teniendo esto en cuenta, es fundamental prestar especial atención a su limpieza; no se requieren herramientas profesionales ni productos especiales, sino que lo más importante es llegar a las zonas donde puede acumularse la suciedad sin introducir objetos que puedan deteriorar el conducto.

¿Para qué sirve el pequeño agujero en el fregadero?

En primer lugar, su diseño permite que el agua encuentre un camino alternativo hacia el desagüe cuando el nivel de la cubeta sube demasiado. Imaginemos una situación bastante habitual. Estamos fregando los platos, colocamos el tapón en el desagüe y abrimos el grifo para llenar el fregadero con agua y jabón. Mientras tanto, recibimos una llamada y nos despistamos.

Si el grifo sigue abierto, el nivel empieza a subir progresivamente y, en un fregadero sin rebosadero, el agua terminaría superando el borde de la cubeta y cayendo sobre la encimera. Sin embargo, cuando el fregadero tiene éste pequeño agujero, en cuanto el agua alcanza la altura del mismo, empieza a entrar por él y circula a través de un conducto interno conectado con el sistema de evacuación.

Es una especie de «salida de emergencia» que ofrece un margen de seguridad. Ahora bien, su capacidad para evacuar el agua es limitada y depende del diseño del conducto y de la instalación. Si el grifo vierte más agua de la que puede fluir por el rebosadero, el nivel seguirá aumentando y la cubeta terminará desbordándose.

La segunda función es bastante menos conocida y está relacionada con el aire. Aunque pueda parecer extraño, el rebosadero también mejora la evacuación del agua. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que las tuberías no necesitan únicamente una salida para el agua; también requieren una circulación de aire adecuada para que el líquido pueda desplazarse.

Cuando la cubeta se llena de agua y empieza a vaciarse, el aire que se encuentra en el interior del sistema de evacuación debe poder desplazarse. Si no existe una buena ventilación, pueden aparecer diferencias de presión que dificulten el movimiento del agua. Aquí es donde entra en juego el rebosadero. Al estar conectado con el conducto de desagüe, proporciona una vía adicional para que circule el aire, facilitando la entrada de aire al sistema.

Después de conocer sus funciones, surge otra pregunta: si se trata de un elemento tan útil en términos prácticos y de seguridad, ¿por qué no todos los fregaderos incorporan un rebosadero? La respuesta está relacionada con el diseño, los materiales y las características de cada modelo. Aunque es bastante habitual encontrarlo en los lavabos de baño, no todos los fregaderos de cocina cuentan con este mecanismo. La profundidad de la cubeta y la forma de fabricación condicionan la posibilidad de incorporar un canal interno de evacuación.

La limpieza es fundamental

A diferencia de la superficie de la cubeta, que se limpia con regularidad, el interior de este conducto suele pasar completamente desapercibido. Sin embargo, por él también circula agua y pueden quedar adheridos los restos de jabón, la grasa, las partículas de alimentos y la humedad, favoreciendo la aparición de depósitos y malos olores. Para empezar, conviene limpiar la abertura visible con una bayeta de micofibra y un poco de detergente para eliminar los restos de grasa, jabón y suciedad que se puedan encontrar alrededor.

Después, se utiliza un cepillo estrecho y flexible, como los que se utilizan para limpiar pajitas o botellas pequeñas, para acceder al interior del conducto y retirar parte de los residuos adheridos a las paredes. En cuanto a los productos de limpieza, lo más prudente es utilizar soluciones compatibles con el material y seguir las recomendaciones del fabricante. En ningún caso se deben mezclar productos químicos, especialmente lejía con amoniaco o con limpiadores ácidos, porque pueden producir vapores tóxicos.

Tampoco es buena idea introducir alambres, destornilladores u objetos punzantes para intentar retirar la suciedad, ya que podrían dañar las paredes internas del conducto o provocar que algunos residuos terminen desplazándose hacia una zona más difícil de alcanzar.