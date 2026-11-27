Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) es un escritor, periodista y académico español, conocido por su trayectoria como corresponsal de guerra y por sus numerosas novelas históricas y de aventuras. Entre sus obras más conocidas destacan «El capitán Alatriste», «La tabla de Flandes» y «El club Dumas». Desde 2003 ocupa el sillón «T» de la Real Academia Española.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos destacan el Premio Goya 1992 al mejor guion adaptado por «El maestro de esgrima», el Grand Prix de Literatura Policiaca de Francia por «El club Dumas» (1993), el Premio Asturias de Periodismo por su cobertura de la guerra de la antigua Yugoslavia (1993), la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (1998) y el Premio Rey de España de Periodismo (2017).

«La misma persona puede luchar como una fiera y media hora después correr despavorida como una liebre»

La frase de Arturo Pérez-Reverte, «La misma persona puede luchar como una fiera y media hora después correr despavorida como una liebre», encierra una reflexión sobre la naturaleza humana: ser valiente no significa no tener miedo. El comportamiento humano es mucho más complejo de lo que parece y, para ilustrarlo, recurre a dos imágenes opuestas: la ferocidad de quien lucha y el instinto de quien huye ante el peligro.

Una de las principales enseñanzas de esta reflexión es que la valentía no es una característica permanente que acompañe a alguien en todas las situaciones. Una persona puede enfrentarse a un peligro sin dudarlo y, poco después, alejarse otra amenaza, y no existe necesariamente una contradicción entre ambas reacciones.

A menudo se tiende a dividir a las personas entre valientes y cobardes, pero la realidad demuestra que cualquiera puede experimentar ambas sensaciones en función de las circunstancias. El valor tampoco consiste en actuar de manera temeraria; en ocasiones, una persona demuestra valentía precisamente porque es consciente del peligro y, aun así, decide actuar.

La segunda parte de la frase introduce otro elemento fundamental: el instinto de supervivencia. Nadie puede controlar por completo sus reacciones ni saber cómo actuará ante cada peligro. Por eso, una persona puede enfrentarse con valentía a una situación y, en otra, sentir la necesidad de escapar. Ambas respuestas forman parte de la naturaleza humana.

En definitiva, esta reflexión de Arturo Pérez-Reverte invita a comprender que nadie es valiente o cobarde en todas las circunstancias. Las reacciones dependen de muchos factores y pueden cambiar ante cada situación. En este contexto, aceptar las contradicciones y evitar juzgar a los demás con precipitación también es una forma de madurez.

Citas de Arturo Pérez-Reverte

«La vida es un naufragio, y cada uno echa a nadar como puede»

«Es la duda la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno. Te contagia de vejez»

«Nada hay más despreciable, ni peligroso, que un malvado que cada noche se va a dormir con la conciencia tranquila»

«Los libros son puertas que te llevan a la calle. Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas, imaginas, vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil»

«El heroísmo ajeno siempre conmueve una barbaridad»

«En la vida lo malo no es conocer, sino mostrar que se conoce»

«Es agradable ser feliz, pensó. Y saberlo mientras lo eres»

«Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas»

«El problema de las palabras es que, una vez echadas, no pueden volverse solas a su dueño. De modo que a veces te las vuelven en la punta de un acero»

«Había aprendido que lo malo no era la espera, sino las cosas que imaginas mientras esperas»

«Una biblioteca no es algo por leer, sino una compañía. Un remedio y un consuelo»

«Y es verdad que cualquier detalle puede cambiar la vida: un camino que se toma, por ejemplo, o que se tarda en tomar a causa de una conversación, de un cigarrillo, de un recuerdo»

«Quien sólo se interesa por los libros no necesita a nadie, y eso me da miedo»

«Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles, y peores»

«Desconfíen siempre vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro»

«De vez en cuando el género humano necesita irse un rato al carajo. Irse bien ido, y que alguien dé un empujoncito para facilitar el viaje»

«Mientras hay muerte, hay esperanza»

«Todas las guerras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas, pues enfrenta al amigo con el amigo, al vecino con el vecino, al hermano contra el hermano»

«Una mujer perspicaz adivina al pedante en la tercera frase, y es capaz de ver el talento del que guarda silencio»

«El mundo nunca supo tanto de sí mismo y de su naturaleza como ahora, pero no le sirve de nada»