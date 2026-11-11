Arturo Pérez-Reverte (75 años), sobre la sociedad actual: «Yo no tengo futuro, estoy apagando la luz y veo cómo los jóvenes se dan cuenta de que les hemos estafado»

La dependencia de la tecnología ha aumentado hasta convertirse en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Desde los teléfonos móviles hasta la inteligencia artificial, cada vez son más las actividades que dependen de sistemas digitales. Sin embargo, ¿qué ocurriría si toda esa infraestructura dejara de funcionar?

El escritor Arturo Pérez-Reverte advierte de que la sociedad podría enfrentarse a un escenario especialmente complicado y pone el foco en los riesgos de vivir en un mundo tan conectado y, al mismo tiempo, tan vulnerable.

La visión de Arturo Pérez-Reverte sobre la sociedad actual

«Yo no tengo futuro, pero otros sí lo tienen. De eso se trata. Yo estoy apagando la luz, en el tramo final y lo que miro es con interés y, en ocasiones, con esperanza a quienes van a tomar el relevo en este territorio cada vez más peligroso y hostil», comienza explicando durante una conversación con Jorge Bustos en la Cope.

El escritor también dirige su atención a la indignación que han expresado miles de jóvenes en varios países europeos, entre ellos Bélgica, Francia e Italia. «Los jóvenes se encuentran un mundo que es mentira. Les hemos estado contando un mundo falso en todos los sentidos. Se trata de estudiar, trabajar, casarse, tener una casa y un futuro. Resulta que no, que eso no vale para nada. Y entonces ven que les están estafando. Esa furia, esa cólera justa que todos hemos tenido, pero que ahora en este mundo es mucho más acusada, encuentra en la situación política cauces y mecanismos para manifestarse con más intensidad».

A continuación, explica que las formas de protesta también han cambiado con el paso del tiempo: «Lo que antes era una rebeldía o una protesta localizada, ahora se manifiesta más coordinándose a través de las redes sociales. El origen es el mismo. A los chicos los hemos estafado. Lo que pasa es que ahora lo han descubierto cuando tienen en la mano herramientas mucho más peligrosas, rotundas e incendiarias que las de mi generación».

Pérez-Reverte considera que el mundo atraviesa un cambio de época y expresa su convencimiento de que se aproxima una transformación profunda: «Por mi biografía, yo he visto destruir muchas cosas. He visto caer ciudades, bibliotecas… Y llevo leyendo Historia desde que era niño. Tengo la certeza de que sé reconocer los síntomas. La civilización occidental se está desplomando por muchas razones. Todo se va al diablo porque ahora viene un mundo diferente. Se va un mundo y viene otro. Pueden pasar años o siglos. Esta es la historia de la humanidad. Si no has leído y no has vivido, te sorprendes. Pero si conoces las reglas, ves que tiene que ocurrir y lo tomas con serenidad. El hundimiento del mundo no es una tragedia, es una regla inmutabled de la humanidad».

‘Apocalipsis digital’

Por otro lado, en el pódcast ‘The Wild Project’, de Jorge Carrillo, conocido en las redes sociales como Jordi Wild, reflexionó sobre el futuro de su hija Carlota.

«Cuando venga el apocalipsis digital, que va a venir, no tengo la menor duda… Yo no voy a estar, pero va a venir. Y va a ser muy desagradable. Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno y el malo, si eres víctima o verdugo. Hay tres posibilidades. O tú eres dueño de tu vida digital dentro de lo que cabe, con sentido común, manteniendo una actitud lúcida, despierta, o la otra posibilidad es que el Estado te controle, te estén dando el sesgo de información. Saben que te gusta la música, que te gustan los videojuegos, y te la van a meter. Esa es la segunda posibilidad.

Y la tercera es cuando el Estado pierde el control, cuando sea incapaz de controlar siquiera la manipulación. Cuando ya todo sea tan caótico que el mundo se convierta en un sálvese quien pueda. Eso sí que va a dar miedo, porque entonces ni siquiera va a haber un malo al que cortar el cuello. Ya no sabrás a quién atacar ni dónde está la amenaza. Entonces sí que estaréis indefensos. No me da miedo por mí, sino por vosotros, por los jóvenes. Me da miedo por mi hija, que tiene 40 años. Me da miedo que pasemos de la fase de defensa posible a la fase del control del Estado y a la fase del caos, del apocalipsis zombie».

Finalmente, durante una entrevista concedida al diario argentino La Nación, el autor de «Alatriste» habló de la pérdida de valores tradicionales y la transformación de las estructuras sociales. No cree que todo vaya a derrumbarse de golpe, sino que se trata de una transformación que se desarrollará durante varias generaciones y que cambiará la forma en que se organizan la política y la economía. «Presenciar el final de Occidente es un espectáculo muy interesante», asegura.