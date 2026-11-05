Las apps contra el acoso escolar para pedir ayuda cuando hablar cuesta

Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, que la UNESCO marca cada primer jueves del mes. El móvil suele ser el escenario de buena parte del problema, pero también puede ser la forma más rápida de pedir ayuda.

El último informe de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, elaborado a partir de talleres con 18.245 estudiantes de 236 centros de cinco comunidades autónomas, indica que el 14,1 % del alumnado afirma conocer casos de acoso escolar o ciberacoso en su aula. Un año antes la cifra era del 12,3 %.

El ciberacoso vive en WhatsApp y cada vez más en la IA

Según ese mismo estudio, el ciberacoso afecta al 3 % del alumnado, con una media de 2,1 víctimas por clase. WhatsApp es la plataforma más citada, con un 78,4 %, por delante de TikTok (65,6 %) e Instagram (50,4 %).

La forma más habitual es difundir rumores o información falsa, presente en el 71 % de los casos. La inteligencia artificial interviene ya en el 23,5 % de los casos de ciberacoso, sobre todo para crear vídeos falsos a partir de fotos manipuladas.

Alertas anónimas que solo funcionan si el colegio las enciende

El modelo más extendido son apps con la que el alumno avisa al centro sin dar su nombre. Hay un requisito importante. En Andrea y en B-resol, dos de las más conocidas en España, hace falta el código que el colegio genera al darse de alta.

La agencia valenciana Nectar creó Andrea con apoyo del Ayuntamiento de València, y permite enviar alertas anónimas y chatear con profesionales. B-resol la desarrolla Silikon Group, y el docente recibe cada aviso por correo y lo gestiona en un panel web que genera un historial en PDF. Según la propia herramienta, el 85 % de los avisos son anónimos y otro 85 % procede de testigos.

ZeroAcoso y Dinantia, disponible en iOS y Android, siguen una lógica parecida. La segunda incluye una sección llamada StopBullying donde se pueden adjuntar fotos o vídeos como prueba. Antes de recomendar una de ellas a un hijo, conviene preguntar en el centro si alguna está activa.

Una app hecha para las alumnas con discapacidad

¡Me respetas! la promueve la Fundación CERMI Mujeres con apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Está dirigida sobre todo a chicas de entre 12 y 18 años con discapacidad, y es accesible para distintos tipos de discapacidad.

Incluye preguntas para saber si se está sufriendo acoso, teléfonos y organizaciones a las que acudir, y material de concienciación para alumnado, profesorado y familias. Está disponible en Google Play y en la App Store.

Teléfonos y chats que no piden permiso al colegio

El 900 018 018 es la línea contra el acoso escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que gestiona la Fundación ANAR desde 2018. Atiende las 24 horas, todos los días del año, de forma gratuita y anónima, con psicólogos, por teléfono y por chat. En 2024 ANAR atendió a 4.786 menores por acoso escolar, 2.268 de ellos a través de esta línea, donde llaman sobre todo familiares preocupados.

Para el ciberacoso hay otra puerta, el 017 de INCIBE, abierto de 8 a 23 horas todos los días del año. Se puede escribir por WhatsApp al 900 116 117 y por Telegram a @INCIBE017. Asesora a menores, familias y centros educativos, pero no tramita denuncias, que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a la Agencia Española de Protección de Datos.

AlertCops, para cuando hay un delito en marcha

AlertCops es la aplicación del Ministerio del Interior para avisar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil de situaciones delictivas de las que se es víctima o testigo. Se descarga gratis en Android y en iOS y envía avisos geolocalizados con fotos y vídeo, además de abrir un chat con un agente.

Interior incluye el acoso escolar entre las situaciones que se han comunicado a través de ella. No funciona en Cataluña ni en el País Vasco, donde la vía sigue siendo el 112.

El control parental, con sus límites

Family Link, la aplicación de Google, permite a los padres decidir qué apps descarga el menor, fijar límites diarios y hora de dormir, y ver la ubicación del dispositivo. La app para los padres se descarga en Android y en iOS. Está pensada para menores de 13 años o la edad que establezca cada país.

Sus funciones se centran en aplicaciones, tiempo de uso y ubicación. Y tiene una limitación importante, los iPhone y iPad no se pueden supervisar, porque el móvil del menor tiene que ser Android o un Chromebook.

Después del aviso, sigue tocando hablar en casa

Las apps ayudan a dar el primer paso, pero los datos del informe del curso anterior muestran adónde mira el alumnado cuando necesita ayuda. El 78,3 % acudiría a su familia, el 51 % a sus amigos y el 45,7 % al profesorado.