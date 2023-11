Por qué Family Link es una opción interesante si tus hijos usan ya móvil

La presencia de la tecnología es indiscutible en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta omnipresencia digital ofrece un gran número de oportunidades y beneficios, pero también plantea retos, especialmente cuando se trata de la gestión del tiempo de pantalla y el acceso a contenidos en el caso de los usuarios más jóvenes. Aquí es donde aplicaciones como Family Link de Google desempeñan un papel crucial. En este artículo vamos a darte a conocer una herramienta indispensable si tienes hijos adolescentes que ya utilizan teléfono móvil.

¿Qué es Family Link?

Family Link es una aplicación diseñada para ayudar a los padres a supervisar y controlar la experiencia digital de sus hijos. Family Link permite a los padres o tutores enseñar a sus hijos sobre el uso responsable de la tecnología desde una edad temprana. Cuando se establecen límites y se monitoriza el uso, los adolescentes pueden aprender a gestionar su tiempo de pantalla de manera efectiva, lo que es muy necesario hoy en día. Pero sobre todo, como madre o padre, tienes un control absoluto sobre el uso del dispositivo. No hay nada peor que un teléfono móvil a un adolescente sin que tengamos control sobre él.

Control parental personalizable

Una de las principales características de Family Link es la capacidad de personalizar los controles parentales. Los padres pueden establecer límites de tiempo en dispositivos específicos, aprobar o bloquear aplicaciones, y supervisar la actividad de sus hijos, lo que nos hace ganar en seguridad. Esta personalización asegura que el control parental se ajuste a las necesidades de cada familia individual. A título particular, mi hija de 12 años tiene el teléfono desbloqueado durante 12 horas, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, fuera de ese ámbito, solo podría utilizarlo para realizar llamadas de emergencia. Los días lectivos además, el teléfono se desbloquea a las 14 horas, momento en el que sale del instituto. Por tanto, el horario reduce a siete horas diarias de lunes a viernes. Esto permite un equilibrio entre el uso de los dispositivos y la propia vida familiar. Por ejemplo, también podemos bloquear el uso de dispositivo en arcos más específicos, como el de la hora de comer.

Fomentar de la autonomía responsable

Mientras que Family Link proporciona a los padres las herramientas para controlar el acceso digital, también fomenta la autonomía de los menores. Con funciones como la solicitud de aprobación de aplicaciones, los jóvenes aprenden a tomar el control y a buscar el permiso de sus padres para descargar nuevas apps.

La seguridad es una preocupación primordial para los padres. Family Link ofrece tranquilidad al permitir a los padres monitorear la ubicación de los dispositivos de sus hijos, garantizar que los contenidos a los que acceden sean apropiados para su edad y evitar la descarga de aplicaciones potencialmente peligrosas o inapropiadas.

Google ha diseñado Family Link para que sea una app intuitiva y fácil de usar. Los padres pueden gestionar los ajustes directamente desde su propio dispositivo, lo que significa que pueden hacer cambios sobre la marcha y responder a solicitudes de aprobación en tiempo real. Por ejemplo, hay momentos en los que puedo ampliar el tiempo de uso del dispositivo si así fuera necesario, por ejemplo, este verano durante un campamento.

Debes usar Family Link sí o sí

Family Link de Google se presenta como una herramienta útil para adultos. Ofrece un enfoque equilibrado que no solo protege a los menores, sino que también los educa sobre el uso responsable de la tecnología. La solución al uso responsable de los dispositivos, no es impedir que tenga acceso a la tecnología hasta que cumplan 18 años, sino la de realizar una labor de acompañamiento y de control mientras sean menores de edad.

Family Link está disponible para descarga tanto en dispositivos Android como iOS, y lo único que necesitas es una cuenta de correo electrónico y aplicarla, tanto en el dispositivo de tu hijo como en el tuyo. Su descarga y uso es gratuito y su funcionamiento muy eficiente, por tanto, ya no tienes excusas para no controlar la actividad de tus hijos menores con sus sus dispositivos. En todo caso, no debemos olvidar que la seguridad de nuestros propios hijos debe comenzar, por lo que hacemos nosotros mismos con nuestros dispositivos. Que el amor de ser un padre o madre nunca nos ciegue y compartamos un contenido que no tiene razón de ser.