La seguridad de tu móvil: protege tu información de forma simple

En un mundo donde la tecnología es esencial en nuestra vida cotidiana, los móviles se han convertido en algo más que simples dispositivos de comunicación, son extensiones de nuestra identidad. Así como protegemos nuestras casas con cerraduras y sistemas de alarma, debemos hacerlo también con nuestros teléfonos. Proteger nuestra información digital es clave para que la seguridad de tu móvil no sea vulnerable.

Tu móvil debe estar protegido

Cada vez confiamos más en nuestros móviles y no solo para comunicarnos, sino realizar transacciones bancarias, guardar fotografías, e incluso para trabajar. Esta dependencia conlleva riesgos, ya que los cibercriminales están constantemente buscando vulnerabilidades y darte un disgusto. Un dispositivo desprotegido puede dar acceso no solo a tu información personal, sino también a cuentas bancarias, correos electrónicos e información sensible.

¿Cuáles son las amenazas más comunes?

Malware y virus: software malicioso diseñado para infiltrarse en tu dispositivo sin tu consentimiento.

software malicioso diseñado para infiltrarse en tu dispositivo sin tu consentimiento. Phishing: intentos de obtener datos sensibles haciéndose pasar por una entidad de confianza, por ejemplo, tu banco.

intentos de obtener datos sensibles haciéndose pasar por una entidad de confianza, por ejemplo, tu banco. Aplicaciones falsas: Apps diseñadas para parecer legítimas pero que roban datos o contienen malware.

Apps diseñadas para parecer legítimas pero que roban datos o contienen malware. Ataques MITM (Man-in-the-Middle): interceptación de comunicaciones entre dos partes sin el conocimiento de una.

6 consejos para proteger más tu móvil

Mantenlo actualizado

Asegúrate de mantener tu sistema operativo y aplicaciones actualizadas. Los fabricantes y desarrolladores a menudo lanzan parches de seguridad para corregir vulnerabilidades. Sin duda, es la clave para evitar problemas.

Tus contraseñas deben ser robustas

Evita combinaciones obvias, fechas lógicas y las consabidas como «1234», o «contraseña». Tienes aquí unas buenas ideas para hacer contraseñas fuertes.

Las apps, solo de sitios seguros

Solo descarga aplicaciones de fuentes fiables y revisa las opiniones y permisos antes de instalar. ya lo sabes, en Android emplea la Google Play Store y en iOS, la App Store.

Navega con una VPN si…

Utiliza una conexión VPN cuando estés en redes públicas. Si no sabes qué es una VPN, aquí tienes la información que necesitas.

El móvil no se presta

No, nadie puede tener acceso a tu teléfono, y no es cuestión de desconfianza, sino de sentido común. La información que contiene es privada y si tu pareja no lo entiende, no es asunto del cual debas preocuparte.

Haz copias de seguridad con frecuencia

En caso de pérdida o robo, tener una copia reciente de tus datos puede ser un salvavidas. Puedes programar tu móvil para que haga copias de seguridad con la periodicidad que estimes.

No descuides nunca la seguridad

La seguridad en tu móvil es una parte esencial de tu día a día. Cuando pones en marcha prácticas como estas, puedes hacer que tu dispositivo sea menos vulnerable y que evites un mal rato. No pienses que se trata de cosas que solo le ocurren a los demás, cualquiera de nosotros somos un objetivo vulnerable.