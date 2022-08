Por qué no debes conectarte a la WiFi pública de un centro comercial

Conectarse a la red WiFi pública de un centro comercial siempre es una posibilidad que tenemos en los que alcance. Muchos de vosotros lo hacéis sin ningún tipo de miramiento, es franquear la puerta de ese lugar y activar la conexión para no tener que gastar datos móviles. No quiere decir que eso sea una actividad perniciosa, pero sí entraña una serie de riesgos que debe sopesar. Si vas a conectarte, ya sea en un centro comercial, lugar de restauración o cualquier red pública, deberías de seguir estos pasos para hacerlo con seguridad.

¿Por qué tanto misterio?

Básicamente porque se trata de redes muy expuestas a la que cualquiera puede conectarse. Eso la hacen un verdadero imán para los ciberdelincuentes. Cualquiera de ellos puede ubicarse en ese lugar y, simplemente con un ordenador portátil, podría capturar el tráfico de datos que va circulan y usarlo en su beneficio, no precisamente en el tuyo.

Por ejemplo, puedes capturar tus datos de inicio de sesión de redes sociales. Incluso los de tu banca electrónica. A pesar de que el acceso cada vez es más complejo porque se requiere una autenticación adicional, los delincuentes siempre van por delante. Ya son números y los casos de acceso no autorizado a la banca electrónica en los que se han llegado a limpiar las cuentas de los afectados.

¿Qué puedo hacer?

Antes de lanzarte como un poseído a conectarte a esa red, pon en la balanza la siguiente situaciones. ¿Es absolutamente necesario que me conecte? ¿No puedo esperar un rato? La tentación de lo gratuito siempre es muy poderosa, pero no es absolutamente necesario que debas conectarte, por defecto, a este tipo de redes en cuanto accedes a estos lugares.

Seguramente, aquello que deseas consultar puede esperar Probablemente, tu tarifa de datos móviles sea lo suficientemente elevada como para no verse afectada por una consulta breve. Cualquier operador ofrece suficientes gigas para que no tengas que padecer por ello. A no ser que desees ver una película mientras te comes tu hamburguesa, prácticamente carece de sentido que te conectes a la red WiFi pública de estos lugares.

Mi recomendación es que utilices los datos móviles, y no porque este tipo de redes sea un peligro, sino porque atraen a quien pretende hacerte daño. Pero si vas a hacerlo, instala previamente una aplicación que va ayudar a que tu conexión sea mucho más segura.

Hablamos de las aplicaciones VPN, que cifran tu conexión y la hacen bastante más robusta frente a los ciberdelincuentes. En este artículo tienes mucha información sobre las aplicaciones VPN, como son y cómo funcionan. La gran mayoría de ellas suelen ser de pago, aunque ofrecen un número determinado de gigas de navegación gratuita.

En todo caso, la aplicación Hola VPN más recomendable, ya que no te va a costar ni un céntimo y es fiable, puedes utilizar la tanto en tu teléfono móvil como tu ordenador de casa. Descargarla, puedes acceder a estos enlaces, da igual si utilizas un dispositivo Android o uno iOS.

Así que, valora mucho los riesgos que puedes contraer si te conectas libremente a una WiFi pública, tu seguridad puede verse comprometida. No hay nada excesivamente urgente que no puedas consultar haciendo uso de tu tarifa de datos móviles. Apagar el teléfono, ponerlo en modo avión y disfrutar de lo que estás haciendo con un rato garantizar de desconexión digital también es otro asunto a valorar.