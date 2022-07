¿Debe tener móvil un niño de 12 años?

El debate siempre está sobre la mesa, el uso de la tecnología por parte de los menores. Sobre los móviles y los niños hay la opinión generalizada de que no deben tenerlo, pero la realidad es otra. Muchos padres, al acabar sus hijos la primera, regalan un móvil a sus hijos. ¿Hacen bien o es muy pronto?

El uso de móviles por parte de jóvenes

En primer lugar, no cabe duda de que para muchas cosas, la competencia de uso de los móviles es más alta en menores que en años. Suelen tener la destreza de usar bien apps, de hacer fotos o de enviar mensajes. Sin embargo, desconocen cuáles son las obligaciones de uso de un dispositivo o piensan que muchas acciones no suponen un delito.

Pero no cabe duda de que pueden usar el teléfono con soltura. Pero a la pregunta de si a un niño le hace falta un dispositivo móvil, quizás no se pueda usar una respuesta única. Los niños de 12 años, menores de edad, suelen acompañarse de los padres para muchas tareas todavía, por ejemplo, ir al colegio. Pero hay otras actividades que ya realizan solos, como por ejemplo, acudir a una extraescolar o bajar al supermercado.

El uso del móvil quizás se vería limitado a esos momentos de soledad en los que es necesario para padres y madres poder tener el control de dónde están sus hijos. Por ejemplo, utilizando la opción de compartir la ubicación en tiempo real de WhatsApp.

Los niños de 12 años ya quieren móvil, muchos de sus amigos lo tienen y no desean ser menos. Quien no tiene móvil puede llegar a sentirse en inferioridad de condiciones porque no queda apartado de los grupos de WhatsApp y, por tanto, de confidencias, memes y bromas.

Un niño de 12 años no necesita un móvil, no le hace falta. Quizás su uso esté recomendado en algunas ocasiones, como cuando acuden solos a algún lugar y deseamos saber dónde están. Pero no es un aparato imprescindible en su día a día.

Pero también hay que hacerse una reflexión, la competencia sobre la tecnología es muy alta, y ya no vivimos en 1989. Nuestros hijos son nativos digitales y el uso de la tecnología no tiene ya vuelta atrás. Por tanto, adelantar el empleo de un móvil por parte de un menor no debería suponer un problema. Quizás el problema sea de padres o responsables legales, que no suelen hacer los deberes en ese sentido. Darle un móvil a un menor sin más es entregarle prácticamente un arma. Además, si nos ven a nosotros continuamente con el teléfono en la mano sin hacer nada, solo deslizando el pulgar sin ningún tipo de pretensión, ese será el modelo a imitar.

Cómo dar un móvil de forma segura a un niño de 12 años (o más)

En primer lugar no es su móvil, es el móvil que ha comprado su madre, padre, tío, abuela para que lo use. Los adultos serán los responsables de ese dispositivo y tendrán potestad de quitarlo so limitar su uso si es necesario.

El móvil se utiliza en casa en zonas comunes , nada de en el baño o habitación a solas.

, nada de en el baño o habitación a solas. Los responsables del niño tendrán acceso al móvil siempre que sea necesario. Por eso, han de conocer el código de acceso o patrón de contraseña. Cualquier cambio ha de ser notificado y autorizado.

Por eso, han de conocer el código de acceso o patrón de contraseña. Cualquier cambio ha de ser notificado y autorizado. Límites, hay que poner límites. De tiempo de uso y de lugares en los que el teléfono no se saca, por ejemplo, en la comida. Ahora bien, haced los mayores lo mismo.

De tiempo de uso y de lugares en los que el teléfono no se saca, por ejemplo, en la comida. Ahora bien, haced los mayores lo mismo. Hay apps de control de tiempo de uso y que los padres controlan desde sus dispositivos. Son los responsables los que, por ejemplo, deben autorizar la instalación de una app o los que tienen un reporte de cuánto tiempo han pasado en una app en concreto. Una vez que se pasa el tiempo diario estimado, el teléfono se convierte en un pisapapeles que solo permite llamar a ciertos contactos. Google Family Link es una de estas apps de control de uso.

y que los padres controlan desde sus dispositivos. Son los responsables los que, por ejemplo, deben autorizar la instalación de una app o los que tienen un reporte de cuánto tiempo han pasado en una app en concreto. Una vez que se pasa el tiempo diario estimado, el teléfono se convierte en un pisapapeles que solo permite llamar a ciertos contactos. Google Family Link es una de estas apps de control de uso. Firmar un contrato de buen uso no es una mala idea. Debe ser elaborado en consenso con el menor.

En previsión de que mi hija, de 12 años, consiga su propósito (tener teléfono; aún está por ver), y dado su apego a las normas (bien por ella), mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión, totalmente leonino. A ver qué os parece y si creéis que se nos olvida algo. pic.twitter.com/NAO593iqBr — Judge the Zipper 💚💙 (@JudgeTheZipper) May 8, 2022

Así que, si un niño de 12 años va a tener un móvil, que sea porque en algún momento le pueda proporcionar autonomía y siempre bajo unas estrictas condiciones de uso.