Maquilladores coinciden: «Si a los 60 te pintas la línea de agua de color beige en lugar de blanco para abrir la mirada, conseguirás un resultado más natural y luminoso»

El paso del tiempo transforma nuestra piel, suaviza los rasgos y cambia las necesidades del maquillaje. A partir de los 60 años, el contorno de los ojos puede presentar líneas de expresión, una textura más fina y una pérdida progresiva de luminosidad. Por eso, elegir productos de calidad y colores en maquillaje que armonicen con nuestro rostro resulta fundamental para conseguir un aspecto fresco y natural.

No se trata de ocultar la edad, sino de realzar la belleza en cada etapa de la vida, con texturas cómodas y tonos favorecedores que acompañen los cambios de la piel. Entre los productos que pueden aportar un tono más natural está el lápiz de ojos beige a los 60 años, un recurso sencillo para iluminar la mirada sin endurecer la expresión. David Francés, especialista en maquillaje natural y elegante para todas las edades, asegura que este lápiz te blanquea el ojo, te lo agranda, te hace tu día a día más fácil. Lo recomiendo siempre. Apúntatelo.

Los trucos de la línea de agua de color beige para mayores de 60

A diferencia del delineador negro o incluso del color blanco, que puede crear un contraste intenso, especialmente en maquillajes suaves, el beige aporta discreción y ayuda a que los ojos parezcan más abiertos cuando se aplica en la línea de agua inferior.

La clave está en escoger un tono adecuado y una fórmula de calidad, preferiblemente cremosa y fácil de deslizar. Estos detalles permiten lograr un acabado uniforme y favorecedor, sin necesidad de recargar el maquillaje. Con una aplicación precisa, este lápiz se convierte en un aliado para aportar luz y frescura al rostro.

Ayuda a iluminar la mirada

Maquillar la línea de agua de color beige a los 60 aporta un punto de luz sutil en la línea de agua inferior. Este efecto puede hacer que los ojos parezcan más despiertos y descansados, especialmente cuando se combina con sombras neutras y una máscara de pestañas ligera.

Crea una mirada visualmente más amplia

Al utilizar un tono beige claro en la línea de agua, se suaviza el contraste con el borde interno del ojo. Esto puede crear una sensación de mayor amplitud, sobre todo en ojos pequeños o con una apariencia algo cansada.

Suaviza la expresión

A medida que envejecemos, los contrastes muy marcados pueden endurecer algunos rasgos, dependiendo de la forma de los ojos y del resto del maquillaje. El beige ofrece una alternativa delicada al negro y permite definir la mirada sin restarle naturalidad.

Favorece un maquillaje natural y elegante

Su tonalidad discreta combina con diferentes colores de sombras, desde los marrones hasta los tonos rosados. Es una opción versátil para el día a día, las ocasiones especiales y los maquillajes minimalistas.

Permite adaptar el maquillaje a la piel madura

Elegir una fórmula suave, de buena calidad y adecuada para la zona ocular ayuda a conseguir una aplicación más cómoda y uniforme. Conviene priorizar productos oftalmológicamente testados, especialmente si los ojos son sensibles.

Cómo aplicar la línea de agua de color beige: el paso a paso

Prepara el contorno de ojos. Limpia la zona con suavidad y aplica tu hidratante habitual, evitando que entre en los ojos. Elige el tono adecuado. Busca un beige que armonice con tu piel. Los tonos demasiado blancos pueden resultar artificiales, mientras que los beige rosados o ligeramente cálidos suelen integrarse mejor en muchos rostros. Aplica el lápiz en la línea de agua inferior. Deslízalo suavemente, sin presionar ni estirar la piel. Utiliza únicamente un producto indicado para esa zona. Define las pestañas superiores. Si deseas más profundidad, añade un delineado fino en marrón, manteniéndolo cerca de las pestañas. Completa con máscara de pestañas. Una capa ligera ayuda a definir los ojos y equilibra el efecto luminoso del beige.

Consejos para sacar partido al lápiz beige a los 60