La historia de amor de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores habría llegado a su fin por una serie de desencuentros que terminaron desgastando la relación. Después de que ayer se diese a conocer la ruptura en Y ahora Sonsoles, Javi Hoyos ha aportado nuevos detalles sobre los motivos que habrían llevado a la actriz a tomar la decisión de poner punto final a su historia con el exfutbolista. Según ha explicado el periodista, que asegura haber hablado con el entorno más cercano de Blanca, habría sido ella quien decidió dar el paso definitivo después de acumular varias decepciones.

A través de sus redes sociales, Javi Hoyos ha contado que, aunque Blanca considera a Quique una persona extraordinaria y alguien a quien le gustaría conservar en su vida, su percepción de él como pareja sería muy diferente. «Es un grandísimo amigo, una persona muy buena para tenerla como amiga, pero que como pareja está bastante decepcionada», ha trasladado el comunicador, citando las conversaciones mantenidas con personas próximas a la actriz.

Uno de los principales motivos de conflicto habría sido la relación que Quique mantenía a través de las redes sociales con algunas de sus exparejas. Según la información que ha recibido Hoyos, Blanca no terminaba de comprender determinadas conversaciones ni algunos movimientos de su entonces pareja en el entorno digital. Una situación que habría despertado sus celos y provocado numerosas tensiones entre ambos.

Pero, al parecer, el problema no se limitaba a las interacciones en redes sociales. El periodista también ha explicado que la pareja habría atravesado diferentes crisis, con varias rupturas y reconciliaciones que terminaron pasando factura a la relación. Durante esos periodos de distanciamiento, Blanca habría tenido la sensación de que Quique retomaba el contacto sentimental con antiguas parejas sin comunicárselo posteriormente.

La modelo inglesa que podría haber sido el detonante de la ruptura

Entre los nombres que han salido a relucir aparece el de Nicki, una modelo inglesa con la que Quique Sánchez Flores habría mantenido una relación en el pasado. Según el relato trasladado a Javi Hoyos por el entorno de Blanca, la actriz habría sospechado que, durante una de las etapas en las que ambos estuvieron separados, él había retomado su relación con la modelo sin contárselo.

Estas circunstancias habrían contribuido a generar una importante falta de confianza entre ellos. Una situación que, sumada a los diferentes altibajos que experimentaron como pareja, habría hecho cada vez más complicado avanzar juntos.

Blanca Romero habría tomado la decisión definitiva

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Según la información desvelada por Javi Hoyos, la actriz habría llegado a un punto en el que ya no encontraba posibilidades de evolución para la relación. Aunque el cariño hacia Quique seguiría presente, Blanca habría considerado que lo mejor era terminar con la historia sentimental y conservar, si es posible, el vínculo de amistad que les une.

De esta manera, tras conocerse la noticia de su separación, comienzan a salir a la luz las posibles razones de una ruptura que, según el entorno de la actriz, estaría marcada por los celos, las dudas y un desgaste acumulado durante sus diferentes idas y venidas. Por el momento, ni Blanca Romero ni Quique Sánchez Flores han confirmado públicamente estos motivos.