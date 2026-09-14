Lamine Yamal pide el Balón de Oro cuando no estuvo ni en el mejor once del Mundial ni en el de la Champions

El FC Barcelona y Lamine Yamal han comenzado una campaña para que el futbolista de Mataró gane el próximo Balón de Oro. Las declaraciones Hansi Flick de la pasada semana, con las que posicionó al extremo por delante de Rodri, han tenido continuidad por parte de Lamine tras el duelo ante el Levante. «Me lo merezco, todo el mundo lo sabe», aseguró tras firmar un doblete ante los granotas. Pese a su confianza, un dato juega en su contra para imponerse en el Balón de Oro: no estuvo incluido en el mejor once de la Champions ni en el del Mundial.

Lamine Yamal cerró la temporada 2025/26 a nivel de clubes con la Liga y la Supercopa de España en su vitrina particular de títulos. La Champions League volvió a ser esquiva para el Barça, que en esta ocasión cayó eliminado en cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Los culés empeoraron su participación del pasado curso, en el que perdieron en la prórroga de las semifinales ante el Inter. Lamine Yamal cerró su participación en Champions con un gol en la vuelta en el Metropolitano, el sexto en diez partidos de la competición europea.

El de Mataró se quedó fuera del once ideal de la UEFA de la Champions League 2025/26. La alineación de gala del torneo estuvo copada por los cuatro semifinalistas, y sí contó con nombres que rivalizan con Lamine Yamal por el Balón de Oro como Harry Kane, Ousmane Dembélé o Michael Olise. El MVP fue a parar a las manos de Khvicha Kvaratskhelia, a quien la ausencia de Georgia en el Mundial le resta opciones de suceder a su compañero Dembélé como Balón de Oro.

Eliminado en Champions… y discreto en el Mundial

Después de caer eliminado en cuartos de final en el torneo más importante a nivel de clubes, Lamine Yamal llegó al Mundial con ganas de reivindicar su figura. El jugador blaugrana comenzó el torneo con molestias físicas y no terminó de alcanzar su mejor versión durante más de un mes de competición. Sólo vio portería en la goleada ante Arabia Saudí en fase de grupos, y estuvo muy por debajo de compañeros como Rodri, Dani Olmo, Oyarzabal o Cubarsí; entre otros. Tampoco salió en la foto de ninguno de los goles decisivos del campeonato, como sí hicieron Mikel Merino, por partida doble, y Ferran.

La discreta actuación de Lamine Yamal en tierras norteamericanas no pasó desapercibida en los premios individuales del Mundial. Rodri se llevó el MVP y Pau Cubarsí el galardón al mejor jugador joven, al que también optaba Lamine. España contó con tres futbolistas en el once de la FIFA, pese a la sorprendente ausencia de Unai Simón, Cubarsí y Dani Olmo. Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri fueron los únicos representantes del equipo de Luis de la Fuente en la alineación de gala del Mundial.

Lamine Yamal cuenta a su favor con sus actuaciones individuales en Liga, donde volvió a levantar el título y realizó 27 contribuciones de gol (16 tantos y 11 asistencias). La campaña por el Balón de Oro ya ha comenzado, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé poniendo también sobre la mesa su candidatura al premio. El que parece más lejos de los favoritos es Rodri Hernández, ya que el Barcelona apuesta públicamente por uno de sus compañeros y buscará no dividir el voto. El próximo 26 de octubre, la gala del Balón de Oro desvelará el ganador de uno de los premios más reñidos de los últimos años.