Dembélé se ve por encima de Lamine, Rodri y Mbappé en el Balón de Oro: «He sido el mejor»

La pelea por el Balón de Oro cada vez tiene más fuerza. Ningún jugador quiere perderse la oportunidad de llevarse el reconocimiento de ser nombrado el mejor futbolista del año. Dembélé es el vigente ganador y uno de los favoritos para el 2026. El francés tiene claro que ha sido el más determinante, por delante de Lamine Yamal, Rodri y Kylian Mbappé: «Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no?».

El combate mediático también es clave para ejercer presión, aunque el extremo tendrá que competir con el peso del Mundial. El ex del Barcelona piensa que Luis Enrique le ha ayudado a mostrar su mejor versión en los momentos más complejos: «Con los problemas físicos que tuve a principios de temporada, el entrenador supo gestionarme bien para reservarme para los momentos decisivos».

Los criterios de selección no están a gusto de todo el mundo. Si se ponen en valor los títulos, Fabián Ruiz debería ser el favorito indiscutible al ganar el Mundial y la Champions. Respecto a los goles, Mbappé está por encima. En el caso de que se premie el rendimiento de la Copa del Mundo, Rodri debería estar por delante de Lamine Yamal, ya que fue nombrado el MVP. Sin embargo, el club blaugrana está trabajando para que el canterano sea el elegido.

El nivel competitivo es máximo. En una entrevista para France Football, publicada en L’Équipe, Dembélé habla del resto de las opciones y destaca a tres de sus compañeros: «No. ‘Kvara’, Kane, Mbappé. Michael Olise también ha hecho una temporada increíble. Lamine Yamal. Hay un montón. Fabián Ruiz. ¡Pacho! A ese siempre se le olvida. Espero que no nos olvidemos de él este año».

Dembélé refuerza su campaña

Ganar dos balones de Oro supone un impacto histórico enorme, algo que el futbolista no quiere dejar pasar. El francés señala que quiere revalidar el título, aunque no es su meta principal: «Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco me obsesiono con ello. A veces lo comento con mi entorno: nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está muy abierto, pero ya veremos».