Las apuestas al Balón de Oro dejan sin premio a Lamine Yamal y Rodri pese a ganar el Mundial

En año de Mundial, lo que más se tiene en cuenta para el Balón de Oro es quién lo haya ganado. Salvo que lo gane España, claro está. Messi se lo llevó en el 2010 –dejando a Xavi, Iniesta o Casillas sin él– y en este 2026 no parece que ningún futbolista español se vaya a llevar la palma. Al menos, no son favoritos. De hecho, el favorito, por inverosímil que parezca, no ha ganado ninguno de los títulos grandes en disputa del año. La Champions League fue para el PSG y el Mundial para España, pero el premio no iría a parar a ningún futbolista perteneciente a esas plantillas.

Los favoritos por el lado español son Rodrigo Hernández –ganador de un polémico Balón de Oro en 2024 en el que ganó una Eurocopa lesionado pero en el que dejó mucho que desear el rendimiento de su equipo en Champions– y Lamine Yamal. En el Mundial, el mediocentro volvió a demostrar que es el mejor del mundo en su puesto, sin discusión alguna. Por su parte, no vimos al mejor Lamine, que apenas fue protagonista y, pese a ello, se logró el título.

Un estudio elaborado por Betfair le da al extremo del Barcelona un 13,33% de posibilidades, siendo el español mejor situado, por delante de su nuevo compañero de equipo, un Rodri que aunque fue elegido como Balón de Oro del Mundial, cuenta con el 9,09% de opciones. Coincide en cuanto al favorito el Barcelona, que prefiere a su joven delantero que al ya premiado mediocentro.

Luego aparece el PSG, ganador de la Champions por segundo año consecutivo. Ousmane Dembélé, que se lo llevó el pasado año con autoridad, aparece con el 2,17% de las opciones. Según este estudio, Messi tiene las mismas posibilidades que él de ganarlo. En escena entra entonces Fabián Ruiz, que se llevó la Champions y el Mundial. Doblete, aunque sin ese protagonismo que le permitiría ser considerado, debido al palmarés, como el gran aspirante.

Favorito al Balón de Oro 2026

Entre los favoritos al Balón de Oro, por detrás de Lamine Yamal y Rodri, figuran Kylian Mbappé o Khvicha Kvaratskhelia. Según este estudio, el madridista cuenta con un 7,14% de las opciones y el georgiano con un 6,25%. La penalización del segundo está en que su selección ni siquiera se clasificó para el Mundial, lo que hubiera catapultado sus opciones en la pelea por el Balón de Oro.

Las apuestas, por tanto, están muy abiertas, aunque hay un jugador que se lleva la palma. El favorito en todas las quinielas es Harry Kane. Sorprende ver la superioridad que cuenta el inglés entre los apostantes. Mientras que las dudas pueden situarse sobre Rodri o Lamine, saliendo de nuestras fronteras parece haber un ganador. Kane cuenta con 31,82% de las opciones de llevarse el galardón que condecora al supuesto mejor futbolista del año. Todo, pese a no haber disputado ni siquiera la final de las dos grandes competiciones del año.