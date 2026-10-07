Microsoft y NVIDIA quieren que la IA viva en tu portátil y no en la nube, y hoy enseñan cómo

Microsoft celebra esta tarde en San Francisco un evento dedicado a Windows y Surface, el mayor para el sistema operativo desde 2024. Empieza a las 10:00 de la costa del Pacífico, que son las 19:00 en la España peninsular y las 18:00 en Canarias y esto es lo que podríamos encontrarnos.

Un portátil que quiere hacer de estación de trabajo

La invitación oficial no hace referencia de manera explícita a productos, pero sí el tema, una conversación sobre cómo la IA local marcará el siguiente capítulo del PC. Para ello suben al escenario Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, Pavan Davuluri, responsable de Windows y dispositivos, y Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA.

El nombre que más suena es el del Surface Laptop Ultra, un portátil de 15 pulgadas que Microsoft presentó en junio, en el marco de Build. Lleva el RTX Spark, un chip de NVIDIA con arquitectura Arm que reúne CPU y GPU en un mismo módulo y llega a hasta 128 GB de memoria unificada.

Según Microsoft, el equipo alcanza hasta un petaflop de cálculo para IA y puede ejecutar en local modelos de hasta 120.000 millones de parámetros. La compañía también habla de soporte completo para CUDA, la plataforma de NVIDIA que utilizan muchos programas de IA y de renderizado.

El resto de la ficha apunta a un uso profesional. La pantalla es un panel mini-LED táctil PixelSense Ultra con 2.000 nits de brillo pico en HDR, el chip llega a hasta 20 núcleos de CPU y 6.144 de GPU, y el portátil incluye HDMI, USB-C, USB-A y lector de tarjetas SD. Se ofrece en los acabados Platinum y Nightfall.

Los detalles que se esperan esta tarde

En junio Microsoft no concretó precio, configuraciones finales ni fecha de salida, y son los datos que más pueden mover la conversación esta tarde. En la feria IFA de Berlín se habló de octubre como mes de llegada de los primeros PC con RTX Spark, aunque presentar un portátil no equivale a que esté en las tiendas.

Sobre el precio circula una filtración. El conocido filtrador Roland Quandt apuntó en septiembre a 2.000 euros con 32 GB y 1 TB para una de las versiones, y él mismo la considera pura especulación.

Windows 11 también quiere su parte

El sistema operativo es el otro eje del acto. Según Windows Latest, Microsoft podría enseñar una interfaz más moderna que deje atrás elementos heredados de Windows 95, además de cambios en la gestión de tareas y en el emulador Prism pensados para el chip de NVIDIA.

Prism es la pieza que traduce los programas escritos para procesadores x86, y de su rendimiento depende que un portátil Arm con Windows resulte cómodo en el uso diario. También se habla de un sistema de contenedores para ejecutar agentes de IA de forma aislada. Lo que no va a haber es un Windows 12, así que todo apunta a una evolución de Windows 11.

El acto se emite en directo por el canal de Microsoft en YouTube a las 19:00 en la península. Después llegará lo más interesante para el comprador, saber en qué mercados, con qué configuraciones y cuándo se vende cada equipo.