Google se asegura 3,6 gigavatios de electricidad y apuesta por sacar más energía de once reactores nucleares

Google necesita cada vez más electricidad para hacer funcionar sus servicios y ha decidido asegurársela con muchos años de margen. Lo ha hecho con Constellation Energy, la mayor operadora de centrales nucleares de Estados Unidos, en un acuerdo que cubre los próximos 15 y 20 años. El anuncio informa de 3,6 gigavatios. Para hacerse una idea, un reactor nuclear grande ronda el gigavatio, sin embargo, esa cifra reúne dos cosas muy distintas.

Una parte nueva y otra que ya existía

La noticia, dada a conocer por Reuters, confirma que Google se compromete a comprar durante 20 años la energía extra que Constellation obtenga modernizando reactores que ya funcionan. Son 890 megavatios, más o menos lo que genera un reactor grande, y es la única parte del acuerdo que aumenta la oferta de electricidad.

Por otro, se asegura durante 15 años una electricidad que ya se produce, en concreto 2.700 megavatios de la flota actual de Constellation. Eso garantiza ingresos estables a la empresa y una reserva de suministro a Google, pero no añade energía a la red. Sumadas las dos, salen los 3,6 gigavatios. Solo una cuarta parte es capacidad nueva.

Reactores que dan más de sí

La idea es sacar más rendimiento a instalaciones que ya existen en lugar de construir otras desde cero. Constellation lo hará en 11 reactores repartidos por seis centrales de Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey, renovando turbinas, generadores de vapor y sistemas de control.

La compañía invertirá más de 4.300 millones de dólares en la reforma. El primer aumento de potencia llegaría en 2028 y todo el programa, antes de que acabe 2032, según el calendario previsto. Las obras generarán unos 7.200 empleos de construcción, según las empresas.

La red eléctrica que ya va justa

Estas centrales alimentan la mayor red eléctrica de Estados Unidos, que da servicio a unos 67 millones de personas en 13 estados y soporta cada vez más presión por el auge de los centros de datos.

Google asegura que el acuerdo reforzará esa red sin encarecer la electricidad para los consumidores. El proyecto encaja, además, en un programa del Departamento de Energía estadounidense para ampliar la potencia de los reactores existentes.

Una alianza que va en las dos direcciones

El pacto incluye cinco años de colaboración tecnológica. Constellation usará Google Cloud y Gemini Enterprise, la plataforma de inteligencia artificial para empresas de Google, para modelar el flujo de energía, gestionar sus instalaciones y agilizar tareas de ingeniería y trámites con los reguladores.