La Dynamic Island del iPhone 14 Pro da mucho juego

La edición de este año del iPhone no ha traído demasiadas novedades, pero una de las que se daba por hechas era la desaparición de la mosca en la pantalla. Ahora se denomina Dynamic Island, y es una pequeña abertura mucho más discreta y con la cual se pueden realizar multitud de acciones. Pero la imaginación por parte de gente corriente está siempre dispuesta a darnos una sorpresa, y esto es lo que nos propone un diseñador que no debes perderte. Apple, ¿qué pensabas que iba a ocurrir?

Apple, esto hacen con tu Dynamic Island

Vaibhav Jain es un diseñador gráfico y creador de un canal de Telegram referido tecnología llamado @techdroider. Ha decidido sacar provecho de esa aventura que tiene el iPhone 14 pro y el iPhone 14 pro Max y diseñar un fondo de pantalla espectacular. Consigue que la Dynamic Island se mimetice totalmente gracias a ese fondo de la serie del Juego del Calamar.

iPhone 14 Pro Max looks Perfect with this Wallpaper pic.twitter.com/M2ph1RIeQm — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) October 2, 2022

Rápidamente, sus seguidores han decidido compartir sus fondos en los que podemos apreciar que la imaginación está a la orden del día.

Y esta para los seguidores de los dibujos japoneses y el manga.

Una manera de dar rienda suelta a la imaginación y conseguir un teléfono con una personalización máxima.

La propuesta de Apple en el iPhone de este año no ha sido demasiado atrevida. Hay mejoras en las cámaras, cuyo sensor principal aumenta hasta los 48 Mpx, pero además de la Dynamic Island no hay mucho más que rascar. Se trata de un modelo bastante continuista, de hecho el diseño es idéntico al que ya presentase la compañía en el año 2019 con el iPhone 11. Un cambio que no merece la pena si tienes un iPhone 13, cuyo procesador sigue rindiendo a gran altura y no difiere demasiado con respecto al de este modelo.

Y a pesar de que es muy difícil conseguir el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max en algunas operadoras, la previsión de ventas de Apple se ha desinflado. Es un teléfono que no se está vendiendo según lo esperado, ya que hablamos de un dispositivo que aumentado su precio sensiblemente y que no tiene nada por lo que merezca la pena si vienes del iPhone del año pasado.

Por otro lado, Apple no ha terminado de dar el paso a la hora de incorporar la toma de carga con USB C, siendo todavía entrada Lightning. Por tanto, habrá que esperar hasta el iPhone 15 para que podamos ver sensibles cambios que realmente merezca la pena. De momento es un teléfono que no aporta demasiado, aunque quedamos a la espera de ver cómo funcionan las llamadas por satélite.