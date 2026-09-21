El vivo X500 Pro Max llegará a Europa con una cámara de 200 MP y zoom de hasta 400 mm

vivo ha presentado en China su nueva serie X500 y ha confirmado que dos de sus modelos, el X500 Pro Max y el X500 Pro, llegarán al mercado europeo. Ambos teléfonos se presentarán oficialmente el próximo 27 de octubre en un evento propio de la compañía, donde se conocerán también sus precios, configuraciones y canales de venta en Europa.

El modelo más avanzado será el X500 Pro Max, que concentra buena parte de sus prestaciones en el apartado fotográfico. Su teleobjetivo ZEISS APO utiliza un sensor de 200 megapíxeles y 1/1,4 pulgadas, con una distancia focal equivalente de 85 mm y estabilización CIPA 7.0. El sistema de enfoque automático láser multizona cuenta además con 1.536 puntos.

vivo también ha preparado accesorios específicos para ampliar el alcance de sus cámaras. El X500 Pro Max es compatible con el teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra, que alcanza una distancia focal equivalente de 400 mm. El accesorio utiliza una estructura óptica de tipo kepleriano con un aumento de 4,7 aumentos, incorpora 15 elementos de vidrio y pesa 248 gramos.

Existe también un segundo extensor, el vivo ZEISS Gen 2, compatible tanto con el X500 Pro Max como con el X500 Pro. Su focal equivalente es de 200 mm, cuenta con un aumento de 2,35 aumentos y pesa 153 gramos. En ambos casos se trata de accesorios que se venden por separado.

Una cámara principal pensada para fotografía y vídeo

Los dos teléfonos incorporan una cámara principal ZEISS TrueDynamic con un nuevo sensor Sony LYTIA L910 de 1/1,28 pulgadas y revestimiento ZEISS T*. vivo asegura que el sensor alcanza un rango dinámico de hasta 17 EV y un ruido de lectura de 0,75e, aunque estas cifras proceden de pruebas realizadas en los laboratorios de la propia compañía.

El X500 Pro Max añade estabilización óptica de imagen de nivel gimbal de 3 grados en su cámara principal. Tanto esta cámara como el teleobjetivo alcanzan estabilización CIPA 7.0, según vivo. La compañía también ha desarrollado el modo Golden Hour Portrait Video 4K, pensado para grabar retratos a contraluz durante amaneceres y atardeceres.

Los dos modelos incorporan además distintos modos destinados a fotografiar sujetos en movimiento. El X500 Pro Max permite utilizar AF Tracking Snapshot a 60 fps y Long-Range Motion Snapshot 30x, mientras que el X500 Pro dispone de Long-Range Motion Snapshot 20x.

El X500 Pro apuesta por un formato más compacto

El X500 Pro comparte buena parte del planteamiento fotográfico de su hermano mayor, aunque utiliza un teleobjetivo ZEISS APO de 64 megapíxeles basado en el sensor Sony LYTIA 610, desarrollado conjuntamente por vivo y Sony. También ofrece estabilización CIPA 7.0.

En China, el X500 Pro Max incorpora una pantalla de 6,85 pulgadas con resolución 2K y calibración de color ZEISS Master. El X500 Pro reduce el tamaño hasta las 6,36 pulgadas, una diferencia que marca dos planteamientos distintos dentro de la misma familia.

Los dos modelos utilizan el nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros. vivo lo sitúa como la plataforma encargada de proporcionar la capacidad de procesamiento necesaria para las funciones de fotografía computacional y vídeo de la serie.

El X Fold6 llegará a Europa antes

La otra gran novedad anunciada por vivo es el X Fold6, que estará disponible en Europa desde el 1 de octubre. El plegable cuenta con una cámara principal ZEISS de 200 megapíxeles y un teleobjetivo ZEISS APO con focal equivalente de 70 mm, además de ZEISS HyperZoom de hasta 100 aumentos.

El X Fold6 también admite el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2, con el que alcanza una distancia focal equivalente de 200 mm. Entre sus especificaciones figura una batería BlueVolt de 6.900 mAh, resistencia al agua IPX8 e IPX9 y resistencia al polvo IP5X.

El plegable utiliza OriginOS 7 Fold y una pantalla interior de 8,02 pulgadas junto a una exterior de 6,51 pulgadas. Ambas alcanzan un brillo máximo local de hasta 5.000 nits, según los datos facilitados por vivo.

Nuevos auriculares para Europa

La expansión de vivo en Europa no se limitará a los smartphones. La compañía también ha confirmado la llegada de una nueva generación de productos de audio formada por los vivo Buds Ultra, vivo Headphones Studio y vivo Buds Clip.

Por ahora, vivo no ha comunicado los precios europeos del X500 Pro Max, X500 Pro ni de estos nuevos dispositivos conectados. La compañía asegura que dará a conocer esta información durante el evento de presentación previsto para el 27 de octubre. El X Fold6 llegará antes, el 1 de octubre, aunque su precio local y los detalles concretos de disponibilidad también se anunciarán más adelante.