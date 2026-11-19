Este jueves 19 de noviembre se producía el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados por los jugadores: Grand Theft Auto VI (GTA VI). Un juego que llevaba años en desarrollo, que está generando altas expectativas, y que los que ya lo han jugado cuentan que las supera. No es sólo un videojuego, sino uno de los acontecimientos culturales y comerciales de la década, trascendiendo el contexto de los videojuegos, impactando en la economía.

Conor McGregor, el mítico peleador de la UFC, el cual también es empresario, con motivo del lanzamiento del videojuego ha decidido dar el día libre a sus más de 400 empleados ubicados en diferentes países. «Mañana tiene todos el día libre, disfruten del juego. Su amigo, el jefe», publicaba en la red social X el irlandés.

Otras empresas que han seguido el mismo camino

Más de una decena de empresas de tecnología, videojuegos, motor y comercio en distintos países han otorgado días libres, vacaciones pagadas u horarios flexibles a sus plantillas por el estreno de GTA VI.

Empresas como Logitech han concedido el día libre a sus más de 7.000 empleados, bajo la iniciativa Logi Game Day. La empresa Pocket Pai ha concedido 5 días de vacaciones con motivo de «hacer un viaje de negocios urgente a Vice City». Empresas del motor como Burger, Motosport y Edison Motors han tenido que cerrar sus operaciones tras recibir numerosas peticiones de vacaciones en sus equipos. Otras empresas han decidido conceder el día o retrasar la hora del inicio de la jornada laboral.

In honor of GTA launching tomorrow, I announce to my entire workforce team, 400 strong across countries and continents, You have your entire day off tomorrow! Enjoy the game! Your pal, the boss Conor McGregor Snr. 🚗 💨 🚓 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 18, 2026

Fenómeno GTA VI

Según apuntaban medios como HobbyConsolas, especializados en videojuegos, la llegada de GTA 6 dispara entre los trabajadores la petición de vacaciones, colocando a España como el cuarto país donde más gente ha pedido el día libre para jugar.

El videojuego tuvo cifras históricas. Antes incluso de salir a la venta, el juego superó los 10 millones de copias reservadas y recaudó más de 1.000 millones de dólares, superando por sí sólo la taquilla de los mayores estrenos cinematográficos del año. Las consultoras estiman que podría alcanzar los 50 millones de unidades en su primera semana.