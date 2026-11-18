La fiebre por el GTA VI ya está aquí; el videojuego Grand Theft Auto VI (GTA) estará disponible tanto para la PlayStation 5 como para la Xbox Series tras 13 años de espera, y millones de personas han solicitado el permiso para no trabajar este jueves, el día de su estreno. Es más, según un análisis de la plataforma de empleo Remote, en España ha aumentado un 44% la petición de días libres.

Este sorprendente dato se suma a que el país es el cuarto del mundo donde más han aumentado dichas solicitudes. La expresión «GTA flu», popularizada en inglés, hace referencia precisamente al fenómeno febril de los fanáticos a los videojuegos, que son capaces de ausentarse de sus puestos de trabajo con tal de jugarlo el primer día. Aunque no parezca legal, muchos de los empleados lo justificarán con sus días de vacaciones, que evidentemente ya los perderán.

La lista de las peticiones la lideran, por orden, Italia, India e Irlanda y, justo detrás de España, se encuentran Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Este hecho se ha convertido en el mayor aumento de permisos para un día laborable. El informe del portal digital muestra también que un 29,3% de los solicitantes del jueves lo han pedido también para el viernes y así enlazarlo con el fin de semana y poder dedicarle más tiempo al GTA.

La llegada de la nueva entrega de Rockstar Games ha generado preguntas acerca de su posible impacto en la economía de Estados Unidos. Según estimaciones recogidas por Sensor Tower, el GTA VI alcanzaría las 10,3 millones de copias, con ingresos superiores a un billón de dólares, aunque el estreno del videojuego haría perder casi 910 millones al país norteamericano.

La encuesta realizada por el medio especializado en videojuegos IGN muestra que, de los 39.000 entrevistados, el 46,5% aseguró que se tomarían el día libre para jugar al videojuego mencionado. Otra compañía, en este caso BambooHR, que domina el campo del software de recursos humanos, ha analizado que hasta 3,4 millones de trabajadores estadounidenses jugarían al GTA VI el día de su estreno.