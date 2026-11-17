Un ex empleado de la cantera de la que procedía parte del material de las obras de reparación del tramo de vía que discurre por Adamuz (Córdoba), finalizadas meses antes del siniestro ferroviario que costó la vida a 46 personas, ha denunciado ante la juez que investiga el accidente que Adif utilizó balasto defectuoso que incumplía con la normativa técnica.

El balasto, la capa de grava que se extiende sobre las vías para sujetar las traviesas, incumpliría la normativa, según la afirmación de este ex trabajador de la cantera, que así lo ha indicado a la juez. La renovación integral del tramo de vía en el que se produjo el accidente de Adamuz el 18 de enero de 2026 se llevó a cabo en 2025, meses antes del fatal siniestro.

En un escrito remitido a la juez, adelantado por El Mundo, el ex empleado de la cantera de la que se nutrió Adif de material pide que se le considere testigo en el caso y que se le brinde protección judicial, tras la información aportada. En esta línea, el profesional recomienda la suspensión temporal del paso de los trenes de la línea de alta velocidad por este tramo, al menos hasta que se realicen las inspecciones técnicas que corresponden.

Además, el ex empleado explica, en el escrito remitido al juzgado de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, que trabajó en la cantera de la que salió el balasto que describe como defectuoso durante más de 30 años, y alega que fue despedido por su rechazo a participar en la fabricación y comercialización del mencionado material. El trabajador se ofrece a indicar personalmente a los investigadores los puntos exactos en los que se utilizó este balasto y dice poseer documentación de la procedencia del mismo y de sus zonas de colocación.

Tras la recepción del escrito, la juez Cristina Pastor ha ordenado que se proteja la identidad del denunciante y que se incorporen sus manifestaciones a la causa, si bien no toma decisiones mayores sobre una potencial citación de este trabajador, al menos hasta que se cuente con el resultado de ensayos y análisis periciales aún pendientes. Además, la magistrada ha autorizado a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT) para el uso de una herramienta nueva que mida el desgaste del carril.

Adif ocultó una amenaza de bomba

Esta declaración del ex trabajador, que señala a Adif, se suma a la información exclusiva que desvela este martes OKDIARIO sobre el administrador de infraestructuras ferroviarias. Este periódico destapa que la empresa pública no informó al personal de circulación del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, en Madrid, de la amenaza de bomba que recibió el edificio el pasado viernes 6 de noviembre.

Fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO que el aviso se recibió a las 14:30 horas. A partir de ese momento, se desplazaron a la sede de Adif en Atocha varios coches patrulla de la comisaría de Arganzuela, junto a guías caninos expertos en detección de explosivos. Según han denunciado trabajadores de la compañía a este periódico, sólo se desalojó una de las tres plantas, y los responsables de regular el tráfico ferroviario siguieron en sus mesas. Los empleados sostienen atemorizados que la empresa ha antepuesto la continuidad del servicio a su seguridad.