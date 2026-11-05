Vuelve el mejor juego de la historia: ‘Zelda: Ocarina of Time’ regresa 27 años después y emociona a todo el mundo

Hace 27 años, Nintendo lanzó al mercado uno de los videojuegos que marcarían la historia del medio, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que era la quinta entrega de la saga. Casi 30 años después, el título sigue siendo uno de los más emblemáticos de la industria. Ahora, esta aventura regresa con una profunda actualización visual y jugable con la que pretende conquistar tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones.

Este jueves, Nintendo ha lanzado la nueva versión de Ocarina of Time, disponible para la Nintendo Switch 2, que afronta un desafío mayúsculo: adaptar un videojuego de culto a los estándares actuales sin perder aquello que lo convirtió en una obra imprescindible. El objetivo de la empresa nipona es llegar tanto a quienes disfrutaron de la versión original como a los nuevos jugadores que se han incorporado a la franquicia con entregas más recientes. Desde su debut en 1986, la saga ha superado los 160 millones de copias vendidas.

La tarea no era sencilla. Por un lado, la nostalgia juega un papel importante entre quienes crecieron con la versión de Nintendo 64 o con su posterior adaptación para Nintendo 3DS, publicada en 2011, que oficialmente es una remasterización, aunque los fanáticos de la saga lo tomaron como un remake.

Por otro lado, los nuevos seguidores están acostumbrados a la libertad de movimiento y exploración que ofrecen Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Para satisfacer a ambos públicos, los desarrolladores han combinado elementos de las dos épocas: los gráficos y la movilidad de las entregas modernas con la narrativa más lineal y los puzles característicos de los Zelda clásicos.

La actualización respeta la trama original, pero amplía determinados diálogos y escenas cinematográficas para aportar mayor profundidad a sus protagonistas.

El apartado gráfico también experimenta una transformación considerable. Las texturas de los objetos y los escenarios buscan un acabado más realista, mientras que los personajes conservan sus rasgos exagerados y diseños reconocibles, ahora enriquecidos con numerosos detalles que modernizan su apariencia sin alterar su identidad.

Nuevas mecánicas

En el apartado jugable, la posibilidad de correr y saltar aporta una mayor agilidad a los desplazamientos de Link. El sistema de combate, por su parte, conserva buena parte de las mecánicas del original, el primer título de la saga que apostó por un mundo tridimensional. El apuntado a enemigos concretos y las diferentes acrobacias del protagonista siguen teniendo un papel fundamental, aunque ahora se incorpora un menú rápido inspirado en Breath of the Wild que permite cambiar con mayor facilidad entre las herramientas del conocido como Héroe del Tiempo.

La progresión de la aventura mantiene la estructura que conquistó a los jugadores hace casi 30 años. La ocarina continúa siendo el elemento central de buena parte de las mecánicas y resulta imprescindible para avanzar en la historia. También se han introducido algunos ajustes en determinados puzles para facilitar su resolución, se han modificado las ubicaciones de algunos objetos coleccionables y se han incorporado varios minijuegos adaptados a los controles de Nintendo Switch 2.

Entre las novedades destacan otras dos incorporaciones. La primera es un tapiz que registra los avances del jugador y permite consultar el estado de las diferentes misiones. La segunda es el Coliseo de los Monstruos, un espacio en el que se pueden consultar los modelos de los enemigos derrotados, volver a enfrentarse a ellos y participar en un desafío que permite combatir contra todos los jefes finales de manera consecutiva. Esta última modalidad recupera una característica que ya estaba presente en la versión de Nintendo 3DS.

El reconocimiento de este videojuego también se refleja en las valoraciones de la crítica: figura entre los títulos mejor puntuados de Metacritic y consiguió un histórico 40 sobre 40 en la revista japonesa Famitsu, que concedió por primera vez esa calificación al videojuego de Nintendo. Con esta nueva versión, Nintendo demuestra que es posible recuperar una obra de casi tres décadas de antigüedad y adaptarla a los estándares actuales sin sacrificar su esencia.