Más de una década después, Call of Duty en Switch 2 ya es realidad: Modern Warfare 4 llega con 20 mapas y un estudio de Barcelona detrás

Activision puso a la venta Call of Duty: Modern Warfare 4 en Nintendo Switch 2 el 23 de octubre de 2026. Salió el mismo día que en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Según el anuncio oficial del juego, la serie Modern Warfare no llegaba a una consola de Nintendo desde hace más de una década.

La propia Nintendo lo celebró en su web de noticias con una frase directa: «La serie Call of Duty vuelve a la plataforma de Nintendo con Modern Warfare 4». Infinity Ward ha desarrollado esta versión de forma nativa para la consola. Su socio en el proyecto es un estudio con sede en Barcelona.

Un estudio de Barcelona

Ese socio es Digital Legends, una compañía fundada en Barcelona en 2001. Forma parte de Activision desde 2021. En su web corporativa figura su dirección en la plaza de Cataluña, y el estudio dice trabajar en varios títulos y plataformas de Call of Duty.

Los créditos oficiales del juego reparten el trabajo de forma clara. Infinity Ward dirige el desarrollo general. Beenox se encarga de la versión de PC y Digital Legends colabora en la de Switch 2.

A ellos se suman otros diez equipos internos de Activision. Entre ellos están Treyarch, Raven Software, Sledgehammer Games y High Moon Studios.

Ratón, giroscopio y modo portátil

En su blog oficial, Activision detalla las funciones que aprovecha esta versión. El juego admite el control tipo ratón de los Joy-Con 2 y el apuntado por giroscopio. También funciona con el mando Pro de Switch 2, con imagen HDR y en modo portátil.

Además, incluye juego cruzado y progresión cruzada con el resto de plataformas. Un jugador de Switch 2 puede compartir partida con otros de PlayStation, Xbox o PC. Si cambia de sistema, conserva su avance.

Según la ficha de Nintendo España, el juego solo está disponible en Switch 2 y no en el modelo original. Tiene una clasificación PEGI 18. Está traducido a 11 idiomas, entre ellos el español.

Veinte mapas de salida

La campaña arranca con una invasión a gran escala de Corea del Norte sobre su vecino del sur. El jugador controla al soldado Park, un joven militar surcoreano que entra en combate por primera vez. También maneja al capitán Price, que libra una guerra propia desde las sombras.

Según la ficha de Nintendo España, las misiones incluyen guerra de trincheras en Corea y combates cuerpo a cuerpo en Nueva York. Hay persecuciones por París e incursiones nocturnas del SAS británico en Bombay.

El multijugador llega con 20 mapas, según la nota de lanzamiento de Activision. Hay 12 mapas nuevos de seis contra seis, cuatro de Gunfight y tres de Guerra Terrestre. Completa la lista Kill Block, un campo de entrenamiento que cambia de forma entre rondas.

Activision asegura que Kill Block admite más de 500 combinaciones. Según la compañía, ninguna partida en ese mapa se juega igual. El clásico mapa Shipment tenía su llegada prevista para el 27 de octubre.

En el modo DMZ, ambientado en la ciudad ficticia de Hajin, el jugador actúa como agente encubierto. Decide qué objetivos perseguir, qué recursos asegurar y cuándo salir con vida.

Tráiler oficial de reserva de Call of Duty: Modern Warfare 4 para Nintendo Switch 2. Vídeo: Nintendo of America

Suscripción obligatoria para jugar online

El multijugador y DMZ exigen una suscripción a Nintendo Switch Online, que se vende por separado. También hace falta una cuenta de Activision. La página de Nintendo de Estados Unidos fija la edición estándar en 69,99 dólares.

En la eShop hay dos ediciones digitales, la estándar y la Edición de Archivo, con aspectos y armas extra. Quien reservó el juego en digital pudo jugar la campaña desde el 16 de octubre. Fue una semana antes del estreno.

Los usuarios de Switch 2 ya lo habían probado en la beta abierta, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. Activision la presentó como «la beta de Call of Duty más grande hasta la fecha». Fue la primera beta abierta de la saga en una consola cuyas características y precio se conocieron antes de su estreno en 2025.

Sin Game Pass hasta 2027

Activision confirmó en su blog el 15 de octubre que Modern Warfare 4 sale como lanzamiento independiente. No entrará en Game Pass hasta las fiestas de 2027. Quien juegue en Xbox también tendrá que comprarlo aparte.

Los suscriptores de Game Pass Ultimate conservan el acceso a Black Ops 7, Black Ops 6 y Modern Warfare III. El cambio coincide con otro ajuste de Microsoft, que ha puesto un límite de horas al juego en la nube de Game Pass desde noviembre. Mientras, Valve prepara su propia alternativa de sobremesa con la Steam Machine.

Resolución y fotogramas, sin cifra

Ni Activision ni Nintendo han publicado la resolución ni la tasa de fotogramas de la versión de Switch 2. Tampoco han explicado si todos los modos rinden igual que en PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Ese dato incluye las grandes batallas de Guerra Terrestre.

El texto de la ficha española de la eShop no muestra el precio en euros. Activision advierte, además, de que el contenido y el juego en línea pueden variar según la región.

Las capturas que acompañan esta noticia sí proceden de la consola. Activision indica en su blog que todas las imágenes de ese artículo se tomaron en Switch 2.

La información se ha publicado en el blog oficial de Call of Duty el 23 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Activision.