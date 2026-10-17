Malas noticias para los suscriptores de Game Pass: Xbox Cloud Gaming deja de ser ilimitado y Ultimate solo incluirá 15 horas de juego en la nube al mes desde noviembre

El 3 de septiembre de 2026, Microsoft publicó en su blog oficial, Xbox Wire, una entrada breve con un cambio de calado para quienes juegan desde el móvil, la tele o un portátil. A partir de noviembre, Xbox Cloud Gaming dejará de ser ilimitado para los suscriptores de Game Pass.

La entrada, firmada por el equipo de Xbox, lo resume en una frase: «A partir de noviembre, cambiaremos la forma en que el juego en la nube se incluye con Xbox Game Pass».

El juego en la nube consiste en ejecutar el videojuego en los servidores de Microsoft y enviar la imagen al dispositivo del jugador como si fuera un vídeo, de modo que no hace falta descargarlo ni tener una consola potente.

Las horas que incluirá cada plan de Game Pass

Según el anuncio, «los planes de Game Pass incluirán un número determinado de horas de juego en la nube cada mes». El reparto es de 15 horas en Game Pass Ultimate, 10 horas en Game Pass Premium y 5 horas en Game Pass Essential.

En un mes de 30 días, las 15 horas del plan más caro equivalen a unos 30 minutos diarios de partida en streaming.

«Hoy, los suscriptores de Game Pass que cumplen los requisitos pueden jugar en streaming sin estos límites mensuales de horas», reconoce el texto. «Somos conscientes de que introducir límites es un cambio importante, sobre todo para los jugadores que pasan habitualmente más tiempo jugando a través de la nube».

La propia compañía calcula el alcance del recorte. «Esperamos que este próximo cambio afecte al 4 % de los suscriptores de Game Pass», escribe Xbox.

Microsoft lo atribuye al coste de los servidores

La explicación oficial es económica. «Introducimos este modelo porque el coste de ofrecer juego en la nube crece a medida que más personas lo usan y juegan durante más tiempo», escribe Xbox.

«Pasar a límites mensuales nos permite seguir ofreciendo el servicio mientras continuamos invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento», añade la entrada. Y admite el efecto en el bolsillo: «Entendemos que, para algunos jugadores, el resultado práctico es un coste mayor».

El uso de la nube venía creciendo. En otra entrada de Xbox Wire de noviembre de 2025, Microsoft contaba que las horas de juego en la nube de los suscriptores de Game Pass habían aumentado un 45 % frente al año anterior y que el servicio ya estaba disponible en 29 países.

Mantener esa demanda exige servidores y centros de datos, que son las instalaciones donde se ejecutan los juegos. Según aquella misma entrada, Microsoft había ampliado la capacidad de sus servidores en Latinoamérica para ofrecer «tiempos de espera más cortos».

Horas sueltas para jugar sin suscripción

Quien agote sus horas podrá seguir jugando si paga. «Una vez que los suscriptores usen sus horas incluidas, podrán comprar tiempo adicional de juego en la nube a través de la Xbox Store», detalla el anuncio, que avisa de que las horas disponibles, las formas de compra y las funciones «pueden variar según el mercado».

La novedad también abre la nube a quien no paga Game Pass. «Los jugadores podrán comprar horas de juego en la nube a través de la Xbox Store y jugar en streaming a juegos compatibles que ya posean en dispositivos compatibles», explica Xbox.

«Esto ofrecerá otra opción a las personas que quieren un acceso ocasional al juego en la nube o no quieren una suscripción recurrente a Game Pass», continúa la entrada. «El juego en la nube también puede dar a los propietarios de Xbox One acceso a juegos compatibles creados para Xbox Series X|S sin necesidad de actualizar el hardware de inmediato».

Ese tiempo mensual en la nube también podrá usarse en algunas regiones desde la aplicación de Xbox de ciertos televisores Samsung, como recordaba OKDIARIO al presentar el Xbox Nano Controller, que llega a España en noviembre.

El límite también alcanza a quien juega fuera de las consolas de Microsoft, ya que el catálogo de Game Pass en streaming se puede usar en otros aparatos, como explicaba OKDIARIO al hablar de la Steam Machine de Valve.

Lo que todavía no se sabe

El anuncio deja fuera el dato que más importa al jugador: cuánto costará cada hora extra. Xbox se comprometió a dar en noviembre «más información sobre precios, compra de horas adicionales, juegos compatibles, disponibilidad por mercados y cómo podrán los jugadores consultar el tiempo que les queda». A mediados de octubre de 2026, esa información no se había publicado.

Tampoco está claro si las horas que no se usen en un mes se acumularán para el siguiente, ni qué países quedan dentro de la excepción para los abonados actuales. La cifra del 4 % procede de la propia Microsoft y no se ha publicado cómo se calculó.

Xbox asegura que escuchará a los jugadores «antes y después de que el cambio entre en vigor» y que comunicará los ajustes que haga.

El anuncio se ha publicado en Xbox Wire el 3 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Xbox / Microsoft.