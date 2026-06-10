Hace 30 años hizo historia y ahora Nintendo acaba de anunciar la noticia más esperada por los fans: ya hay fecha para el remake más esperado

Hay videojuegos que marcan una generación y otros que cambian para siempre la historia de la industria. Pocos títulos encajan tan bien en esta definición como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el título que Nintendo lanzó originalmente para Nintendo 64 en 1998 (y en 2011 para la Nintendo 3DS) y que, casi tres décadas después, sigue siendo considerado por millones de jugadores como uno de los mejores videojuegos jamás creados.

Ahora, tras años de rumores, especulaciones y filtraciones, Nintendo ha confirmado lo que muchos aficionados llevaban esperando desde hace más de una década: Ocarina of Time regresará con un remake completamente renovado para Nintendo Switch 2. La compañía japonesa aprovechó su último Nintendo Direct para presentar el primer adelanto oficial del proyecto y confirmar que el esperado lanzamiento llegará durante la segunda mitad de 2026.

Desde su debut en 1998, Ocarina of Time se convirtió en un fenómeno mundial. La aventura protagonizada por Link revolucionó los juegos en tres dimensiones gracias a innovaciones como el sistema de fijación de objetivos, un diseño de mazmorras que marcó a la industria y sentó una narrativa que elevó el listón para el resto de desarrolladoras.

Su influencia fue tan grande que muchos de los sistemas jugables que hoy son habituales en los títulos de acción y aventura nacieron o se popularizaron gracias a este juego.

Un salto gráfico

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del anuncio es que Nintendo ha dejado claro que no se trata de una actualización gráfica ni de una versión mejorada del remake lanzado para Nintendo 3DS en 2011.

La nueva edición está siendo desarrollada como una reconstrucción completa del clásico, adaptada a las capacidades técnicas de Nintendo Switch 2. Aunque la compañía todavía no ha mostrado demasiados detalles, las primeras imágenes dejan entrever escenarios mucho más detallados, nuevos modelos de personajes y una dirección artística completamente renovada.

A pesar de la expectación generada, Nintendo todavía guarda muchos secretos sobre el proyecto. Por el momento se desconoce si habrá cambios importantes en la estructura de las mazmorras, si se introducirán nuevas mecánicas de combate o exploración, o si la historia incorporará contenido adicional respecto al juego original.

Tampoco se ha confirmado si contará con doblaje completo, una característica que muchos aficionados llevan años reclamando para la franquicia. La compañía japonesa tampoco ha detallado qué estudio está liderando el desarrollo ni si este remake podría servir como antesala para una futura revisión de The Legend of Zelda: Majora’s Mask.