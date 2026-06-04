Furukawa se disculpa por la subida de precio de Switch 2 y de sus juegos, una rareza en Nintendo que deja claro que la nueva generación llega con costes al alza

Nintendo ha reconocido que la subida de precio de Nintendo Switch 2 pone las cosas más difíciles a quienes aún dudan si comprarla. En una sesión con inversores, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, admitió que el ajuste «eleva la barrera de entrada» y defendió que la respuesta de la compañía será reforzar el catálogo de juegos.

En Europa, la consola pasará de 469,99 € a 499,99 € el 1 de septiembre de 2026 en My Nintendo Store. La compañía lo atribuye a cambios de mercado que, según sus previsiones, no van a desaparecer a corto plazo. Para los jugadores, la pregunta es sencilla. ¿Bastan más juegos para justificar cada euro extra?

La subida pesa

Nintendo Co., Ltd. asegura que la decisión no responde a una sola causa. Furukawa señaló el encarecimiento de los chips de memoria, los cambios de divisa, el petróleo y otros factores del mercado como una presión que puede durar a medio y largo plazo.

La subida ya tiene fechas claras. En Japón, el modelo japonés de Switch 2 pasa de 49.980 yenes a 59.980 yenes desde el 25 de mayo de 2026, mientras que en Estados Unidos subirá de 449,99 dólares a 499,99 dólares el 1 de septiembre. En Europa, el salto será de 469,99 € a 499,99 €.

Más juegos como respuesta

Furukawa no prometió una rebaja ni un cambio de rumbo. Su mensaje fue otro. Nintendo intentará que Switch 2 parezca más valiosa con más software, es decir, con más juegos que hagan sentir al comprador que la consola merece el gasto.

La lista oficial ya incluye nombres importantes para los próximos meses. Nintendo ha mencionado Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune’s Weave, Pokémon Winds y Pokémon Waves como parte del catálogo que debe empujar las ventas de Switch 2.

También hay un matiz relevante. La propia Nintendo reconoce que los tiempos de desarrollo han aumentado, así que no todo dependerá de un único bombazo. La compañía dice que prepara nuevos títulos, incluidos juegos no considerados «grandes», para mantener el ritmo durante la segunda mitad del año.

Un segundo año distinto

Switch 2 vendió 19,86 millones de unidades en su primer año fiscal, una cifra muy alta para un estreno de hardware de Nintendo. Para el año fiscal que termina en marzo de 2027, la previsión baja a 16,5 millones de unidades. A simple vista suena peor, pero Nintendo lo presenta como un segundo año sólido tras un lanzamiento muy concentrado.

Furukawa explicó que la compañía reforzó la producción para que hubiera consolas disponibles desde el principio. También ayudó que muchos usuarios de la Switch original pudieran dar el salto sin perder parte de su biblioteca. Es como cambiar de móvil y conservar tus aplicaciones favoritas. Duele menos.

Por qué importan los costes

La memoria es una pieza clave en una consola moderna. Sirve para mover datos rápido mientras el juego carga mundos, personajes y efectos. Si esos chips se encarecen, fabricar cada unidad sale más caro, aunque por fuera la consola parezca la misma de siempre.

Nintendo calcula que los chips de memoria, otros componentes y los aranceles tendrán un impacto cercano a 100.000 millones de yenes en sus costes este año fiscal. Furukawa aseguró que la empresa ha reflejado solo una parte de esos costes en el precio final, lo que implica que Nintendo también está absorbiendo parte del golpe.

Inversores y jugadores

El mercado no recibió la noticia con calma. Las acciones de Nintendo cayeron un 7 % en Tokio después del anuncio de la subida y de unas previsiones que algunos inversores interpretaron como prudentes para el catálogo de grandes lanzamientos.

Para los jugadores, el examen será más directo que cualquier gráfico bursátil. Si Switch 2 recibe juegos potentes, fechas claras y sorpresas bien comunicadas, la subida puede pesar menos. Si el catálogo se queda corto, esos 30 € extra en Europa serán difíciles de ignorar.

La nota oficial sobre la revisión de precios se ha publicado en Nintendo Co., Ltd.



