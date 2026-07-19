30 años después de su lanzamiento, la PS1 acaba de recibir una actualización sin precedentes: amplía su RAM a 16 MB y abre la puerta a un mundo nuevo

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 19 de julio de 2026 a las 08:01
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Interior de una PlayStation original con el mod que amplía la memoria RAM de 2 MB a 16 MB mediante nuevos chips soldados.

La primera PlayStation puede pasar de sus 2 MB de RAM originales a 16 MB gracias a una modificación creada por TunerTom con apoyo de la comunidad PSX.Dev. Tito Pérez, responsable de Macho Nacho Productions, la ha instalado y probado en una consola real. No es una actualización oficial de Sony.

«¿De verdad se puede ampliar la PlayStation original de 2 MB a 16 MB?», plantea Pérez al comenzar la prueba. La respuesta es sí, aunque con condiciones. El salto no vuelve ocho veces más rápidos los juegos y algunos ni siquiera arrancan.

La memoria que quedó oculta

La RAM es el espacio temporal donde una consola guarda los datos que necesita en ese momento. Se parece a una mesa de cocina, porque una superficie mayor permite tener más ingredientes a mano, pero no hace que el cocinero trabaje más deprisa.

La PlayStation debutó en Japón el 3 de diciembre de 1994 con 2 MB de memoria principal. Con esa cifra ejecutó juegos como «Resident Evil», «Final Fantasy VII» y «Metal Gear Solid», aunque los desarrolladores tuvieron que cargar y descargar datos para encajarlo todo.

Una guía técnica de Sony Computer Entertainment Europe confirmaba que la consola doméstica tenía 2 MB, mientras ciertos equipos de desarrollo incluían 8 MB para depurar programas. Lo curioso es que el controlador de memoria admite dos bancos de hasta 8 MB, una posibilidad nunca aprovechada de fábrica y detectada al estudiar variantes arcade.

Una cirugía con soldador

En la placa empleada para la demostración, el proceso retira cuatro chips originales de 512 kilobytes y coloca ocho chips EDO de 2 MB recuperados de un antiguo módulo de ordenador. EDO era un tipo de memoria habitual en los años noventa. Cuatro chips ocupan las posiciones normales y los otros cuatro se sueldan encima.

El montaje también necesita cortes en algunas pistas, cableado fino, una resistencia y una pequeña placa QSB que ordena parte de las conexiones. Los archivos públicos están pensados para placas base PU-18, por lo que hay que confirmar la revisión interna antes de empezar.

No es como cambiar una tarjeta de memoria. Hace falta experiencia con aire caliente y soldadura, y un error puede dañar componentes que ya no se fabrican. Por ahora, sigue siendo un trabajo para modders avanzados.

Los juegos no aceleran

Más RAM no aumenta la velocidad del procesador ni la potencia del chip gráfico. Solo ofrece un almacén temporal mayor para código, escenarios, sonidos y otros recursos. Un juego creado para usar 2 MB seguirá usando esa cantidad salvo que alguien lo modifique.

Parte del catálogo también espera el comportamiento peculiar de la memoria original. Algunas zonas repetían los mismos datos, como varios espejos mostrando una sola imagen, y ciertos juegos aprovecharon esa característica. Al instalar 16 MB reales, ese supuesto cambia y pueden aparecer bloqueos.

Las pruebas de Pérez incluyen títulos que arrancan y otros que fallan. «Final Fantasy IX», por ejemplo, se quedó detenido en la pantalla inicial durante una comprobación. Por eso, el mod no es una mejora universal para la colección de siempre.

El homebrew gana espacio

El mayor interés está en el «homebrew», programas y juegos creados por aficionados fuera del circuito comercial original. Con más memoria, sus autores pueden mantener más elementos cargados, reducir lecturas desde el CD y plantear proyectos que antes exigían recortes constantes.

Una adaptación de «Super Mario 64» para PlayStation sirve como ejemplo. El proyecto sigue en desarrollo, pero los 16 MB permiten cargar mucho más contenido de una vez. Eso simplifica el trabajo de decidir qué debe entrar y salir de la memoria.

La herramienta PS1 RAM Tester, desarrollada por spicyjpeg, comprueba configuraciones de uno o dos bancos y puede ejecutar aplicaciones con ajustes personalizados. Es importante porque convierte una soldadura llamativa en algo medible y repetible.

Gráficos con matices

La memoria extra también puede ayudar a modificar juegos existentes. En una versión adaptada de «Gran Turismo 2», los modelos de coches con más detalle pueden mantenerse visibles desde mayor distancia. Esa técnica se llama nivel de detalle y cambia entre modelos simples o complejos según su distancia a la cámara.

Pero hay una trampa. Mostrar más objetos detallados exige más trabajo al procesador gráfico, así que la imagen puede mejorar mientras la fluidez empeora. Los 16 MB tampoco amplían la memoria de vídeo, que sigue separada.

Hablar de parches gráficos de mayor calidad es razonable, pero no está garantizado. Cada proyecto tendrá que equilibrar memoria, velocidad y límites visuales. La PS1 gana espacio, no magia.

Una consola que sigue abierta

El valor del mod está tanto en lo que permite hacer como en lo que revela sobre el hardware. TunerTom, PSX.Dev y otros colaboradores han convertido documentación dispersa, placas arcade y pruebas comunitarias en una modificación funcional.

Aun así, quedan tareas. Harán falta listas de compatibilidad, ensayos en más revisiones y métodos menos arriesgados antes de que la ampliación salga del terreno experimental. Más de treinta años después, la máquina cambia porque su comunidad sigue preguntándose qué quedaba por descubrir.

La demostración principal se ha publicado en Macho Nacho Productions.


Sonia Ramírez

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