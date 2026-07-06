Filtran los planes secretos de Sony para la PS6: usará inteligencia artificial para alcanzar 4K y 120 FPS sin que el precio se dispare como ocurrió con la PS5

La próxima PlayStation aún no tiene nombre oficial ni fecha cerrada, pero ya se está dibujando una idea clara. Sony Interactive Entertainment habla de una «plataforma de nueva generación» y reconoce que la IA será una tecnología clave para mejorar el desarrollo, la experiencia del jugador y el descubrimiento de contenidos.

La filtración atribuida a Moore’s Law Is Dead apunta a una PS6 pensada para ofrecer una sensación de 4K y 120 FPS sin depender solo de piezas mucho más caras. La clave estaría en usar aprendizaje automático, superresolución e interpolación de fotogramas para hacer más con menos hardware. Suena técnico, pero la idea es bastante cotidiana. Como cuando el móvil mejora una foto oscura sin que tú tengas que tocar nada.

La apuesta por la IA

Según esa filtración, Sony estaría estudiando tecnologías de IA para que la PS6 genere imágenes más nítidas y más fluidas sin obligar al chip gráfico a hacerlo todo por fuerza bruta. En la práctica, eso significa que la consola podría renderizar parte de la imagen a una resolución menor y después reconstruirla para que parezca 4K.

Ese proceso se llama superresolución. Dicho fácil, es una técnica que analiza una imagen y añade detalle de forma inteligente para que se vea más definida. Sony ya usa una versión de esta idea en PS5 Pro con PlayStation Spectral Super Resolution, conocida como PSSR, que Mark Cerny describe como una tecnología basada en aprendizaje automático.

La otra pieza sería la interpolación de fotogramas. En vez de crear todos los fotogramas de manera tradicional, el sistema genera imágenes intermedias entre dos imágenes reales. Así el movimiento puede parecer más suave, algo especialmente importante si se quiere llegar a 120 imágenes por segundo.

4K y 120 FPS

El objetivo filtrado es claro, aunque no confirmado. Sony querría que la PS6 se perciba como una consola capaz de mover juegos en 4K y 120 FPS, incluso con trazado de rayos. Esta última tecnología simula cómo rebota la luz en una escena, por eso ayuda a crear reflejos, sombras y cristales más realistas.

El problema es el de siempre. Más calidad gráfica suele exigir chips más grandes, más memoria y más consumo. Todo eso cuesta dinero. Y si una consola se acerca demasiado al precio de un PC gaming potente, muchos jugadores se lo piensan dos veces antes de pasar por caja.

Por eso la filtración encaja con el momento actual. La Steam Machine de Valve ha reabierto el debate al salir con un precio inicial de 1.049 dólares, una cifra que la sitúa claramente por encima de las consolas tradicionales. Valve, además, ha defendido que no quiere subvencionar el hardware como suelen hacer otros fabricantes.

El precio manda

Sony no ha dicho cuánto costará su próxima consola. De hecho, Hideaki Nishino, presidente y consejero delegado de Sony Interactive Entertainment, ha sido prudente al hablar de precios. En una sesión con inversores, la compañía afirmó que no es realista absorber todas las subidas de costes de componentes y que, como principio, no pretende vender hardware con pérdidas significativas.

Ahí es donde la IA puede cambiar la jugada. Si una consola puede alcanzar una imagen muy cercana al 4K nativo usando reconstrucción inteligente, Sony no necesita montar una máquina tan cara como un PC de gama alta. No es magia. Es elegir dónde gastar potencia y dónde apoyarse en software.

También hay un matiz importante. Una consola no se vende solo por sus números técnicos. Se vende por sus juegos, por la comodidad de encender y jugar, por el mando, por la tienda y por el ecosistema. Sony lo sabe, y por eso insiste en que el valor de su dispositivo propio está en la experiencia, no solo en la caja.

Lo que ya existe en PS5 Pro

PSSR es la pista más sólida de hacia dónde puede ir PlayStation. En febrero de 2026, Sony anunció una versión mejorada de esta tecnología para PS5 Pro y explicó que analiza las imágenes píxel a píxel mientras las reescala. También señaló que ya se había usado para aumentar la resolución efectiva de más de 50 juegos en PS5 Pro.

Esto no confirma las funciones de PS6, pero sí muestra que Sony ya está probando el camino. Primero llega a una consola intermedia, luego se perfecciona y, si funciona, puede convertirse en parte central de la siguiente generación. Es una evolución bastante lógica.

Además, Sony y AMD mantienen una colaboración más profunda centrada en tecnologías de aprendizaje automático para gráficos y juego. Mark Cerny presentó esa alianza como una forma de llevar lo aprendido con PS5 Pro a futuras ambiciones de PlayStation.

La nube y las suscripciones

La filtración también menciona una nueva interfaz y funciones de voz apoyadas en IA. Aquí conviene ir con cuidado. Sony sí ha hablado de IA para mejorar la experiencia del jugador, pero no ha confirmado qué funciones tendrá PS6 ni si dependerán de la nube.

El temor de algunos usuarios es razonable. Si parte de esas mejoras necesita servidores externos, podrían acabar ligadas a PlayStation Plus o a niveles de suscripción más caros. Sony ya ha dicho que espera recuperar los costes de su infraestructura de streaming mediante ingresos de PS Plus, aunque eso se refería al juego en la nube y no a una función concreta de PS6.

Al final del día, la pregunta no es solo si la PS6 podrá mostrar 4K y 120 FPS. La pregunta es cuánto costará, qué parte será local, qué parte dependerá de servicios online y si los juegos realmente aprovecharán esas herramientas desde el primer año.

La información oficial relacionada se ha publicado en Game and Network Services de Sony.



