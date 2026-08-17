La línea roja de la cámara trasera del coche no significa lo que la mayoría cree: este es el error que provoca golpes al aparcar y su verdadero significado en centímetros

Es una imagen tan cotidiana que casi nadie se para a estudiarla. Al poner la marcha atrás aparecen líneas rojas, amarillas, verdes o azules, y muchos conductores dan por hecho que forman un código universal.

Pero no es así. La línea roja suele señalar la zona más próxima al coche, aunque el resto de colores y el movimiento de las guías dependen del fabricante, del modelo y hasta del modo de cámara que esté activo.

La línea roja marca la zona más cercana

En el manual oficial del Nissan LEAF 2023, la línea roja representa una distancia aproximada de medio metro desde el paragolpes. La amarilla marca alrededor de un metro y las verdes señalan aproximadamente dos y tres metros.

Eso convierte a la roja en una referencia de proximidad, no en una barrera física ni en una orden automática de frenado. El material facilitado para esta noticia la sitúa entre unos 30 y 50 centímetros, pero también advierte de que debe combinarse con la observación de los espejos.

Hay líneas fijas y líneas que giran

Las guías fijas permanecen en el mismo sitio y sirven para estimar la anchura del vehículo o varias distancias respecto al paragolpes. Las dinámicas, también llamadas predictivas, cambian al mover el volante y dibujan la trayectoria que probablemente seguirá el coche.

El manual del Nissan Qashqai 2024 explica que esas líneas predictivas se desplazan según el giro del volante y pueden desaparecer cuando las ruedas están rectas. Hyundai, por su parte, describe líneas amarillas vinculadas al ángulo de dirección, azules para la trayectoria con el volante centrado y rojas como aviso de colisión.

La pantalla puede engañar con la distancia

La cámara suele utilizar una lente gran angular para mostrar más espacio, algo útil en un garaje estrecho. Pero esa imagen puede alterar la percepción y, además, dejar sin mostrar pequeños objetos situados justo bajo el paragolpes o muy cerca de sus esquinas.

El desnivel también cambia la lectura. Los manuales de Nissan advierten de que una pendiente, un bordillo alto o un objeto que sobresale pueden quedar a una distancia real diferente de la sugerida por las líneas, así que la pantalla funciona mejor sobre una superficie llana.

Por eso la cámara no sustituye a los retrovisores ni a girar la cabeza antes de moverse. La agencia estadounidense NHTSA insiste en que estos sistemas ayudan a ver la zona trasera, pero no reemplazan la comprobación directa del entorno.

El maletero puede crear confusión

Hay un motivo por el que algunos conductores relacionan una línea con la apertura del portón. En determinados modos de vista superior, Hyundai muestra una guía específica para comprobar el espacio necesario detrás del vehículo antes de abrir el maletero.

Esa referencia pertenece a una vista concreta y no debe confundirse con todas las líneas rojas de la cámara trasera. En el Hyundai Tucson 2025, por ejemplo, las líneas horizontales de la vista posterior normal representan aproximadamente medio metro, un metro y 2,3 metros desde el vehículo.

Las cámaras de 360 grados amplían la imagen

Los sistemas de visión periférica combinan cámaras delanteras, laterales y traseras para presentar el entorno alrededor del coche. Es una ayuda valiosa para localizar bordillos, columnas o vehículos que quedarían fuera de una única imagen posterior.

Aun así, la vista cenital es una composición digital, no una cámara suspendida sobre el techo. Hyundai reconoce que la imagen puede parecer poco natural en algunos entornos, mientras que la Dirección General de Tráfico destaca que estas cámaras y sus líneas auxiliares facilitan las maniobras y ayudan a detectar ángulos muertos.

El aparcamiento automático tampoco decide por ti

Los asistentes de aparcamiento utilizan sensores para buscar un hueco adecuado y guiar parte de la maniobra. La Dirección General de Tráfico explica que suelen activarse a baja velocidad y cerca de la fila de coches estacionados.

Algunos sistemas controlan la dirección, el cambio o la velocidad, pero la responsabilidad sigue siendo del conductor. Hyundai pide comprobar siempre si hay peatones, animales u objetos, porque los sensores también tienen zonas ciegas y pueden fallar en espacios estrechos, con nieve o sobre superficies inclinadas.

La regla práctica es sencilla. Antes de confiar en un color, consulta el manual de tu modelo, comprueba si las líneas se mueven con el volante, retrocede despacio y alterna la pantalla con los retrovisores y la mirada directa.

La información oficial se ha publicado en los manuales de Hyundai y Nissan.



