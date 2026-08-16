Se acabó el misterio de los números desconocidos: esta app gratuita para Android e iOS te dice quién te está llamando con nombre, foto de perfil incluida, y bloquea el spam sin que tengas que hacer nada

Suena el móvil y aparece un número que no tienes guardado. Puede ser un repartidor, una llamada del trabajo o alguien intentando venderte algo. También podría ser una estafa, así que devolver la llamada a ciegas no siempre es buena idea.

Sync.ME permite buscar ese número y consultar qué información existe antes de responder. Puede mostrar un nombre posible, una empresa o avisos de spam, pero el resultado debe entenderse como una pista. No demuestra quién está realmente al otro lado.

Qué es Sync.ME

Sync.ME es una aplicación de identificación de llamadas, búsqueda inversa y bloqueo de spam. La búsqueda inversa funciona al revés que una agenda normal, ya que introduces un número para comprobar si aparece asociado a un nombre, negocio o informes de otros usuarios.

Está disponible para iPhone y Android. La descarga es gratuita y ofrece compras dentro de la aplicación, mientras que algunos informes completos y funciones avanzadas requieren una suscripción Premium.

Según Sync.ME, su sistema reúne más de 5.000 millones de números y datos aportados por más de 20 millones de usuarios. Son cifras comerciales publicadas por la propia empresa y no deben confundirse con una medición independiente de la precisión del servicio.

Cómo averigua quién llama

El proceso es sencillo. Introduces el número completo, mejor con el prefijo internacional, y el servicio lo compara con la información disponible y los avisos de spam. Después puede enseñar un nombre probable, datos de una empresa o el número de reportes recibidos.

Parte de esa capacidad procede de una agenda colaborativa. Los términos de Sync.ME explican que, al activar la función de búsqueda, el usuario puede facilitar nombres, teléfonos y correos de sus contactos para un directorio consultable cuando se han concedido los permisos correspondientes.

Por eso no siempre aparece una respuesta fiable. Un número nuevo, oculto o poco documentado puede no ofrecer datos suficientes. La propia web presenta el resultado como una posibilidad sobre quién puede estar detrás, una cautela importante.

La privacidad antes de aceptar

La política de privacidad de Sync.ME, actualizada el 24 de abril de 2026, indica que la aplicación puede tratar el nombre, el teléfono, el correo y datos guardados en la agenda. También menciona la ubicación aproximada, la dirección de internet y algunos identificadores del dispositivo.

Esto no significa que todas las funciones necesiten todos los permisos en todo momento. Sí obliga a leer cada aviso antes de pulsar “aceptar” y valorar si quieres sincronizar la agenda completa. Los términos señalan que Sync.ME Search solicita autorización para aportar datos de contactos al directorio.

Quien encuentre su propio número publicado puede pedir la retirada. Sync.ME ofrece un formulario de exclusión y afirma que eliminará la información del servicio en un plazo de 24 horas.

Lo que no puede garantizar

Los delincuentes pueden falsificar el identificador de llamada para que aparezca el número real de un banco, una eléctrica o una empresa conocida. Esta técnica se llama suplantación telefónica y hace que una llamada fraudulenta parezca legítima.

Aunque Sync.ME reconozca el número, no debes asumir que quien llama representa realmente a esa entidad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda colgar ante una conversación sospechosa y llamar al teléfono oficial de la organización, además de no compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.

Un filtro reduce el ruido, pero no convierte cada etiqueta en una sentencia. Los avisos suelen alimentarse de reportes comunitarios, y un número legítimo puede aparecer como sospechoso después de ser suplantado o denunciado por varias personas. El contexto sigue importando.

Cómo reducir las llamadas molestas

El bloqueo de Sync.ME permite filtrar números reportados. La combinación más prudente consiste en usar esa barrera, revisar el número antes de devolver la llamada y verificar por otra vía cualquier petición urgente.

Para la publicidad no deseada, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda inscribirse en un sistema de exclusión y ejercer el derecho de oposición. La Agencia advierte de que la inscripción puede tardar hasta dos meses en producir efecto y que no impide todas las llamadas cuando existe una relación comercial o un consentimiento válido.

La forma más segura de usarlo

Busca el número antes de devolver la llamada, revisa si existen varios avisos y comprueba el nombre mediante una fuente oficial. Si el supuesto banco, compañía o mensajería pide dinero o información sensible, cuelga y contacta desde su aplicación o página oficial.

También merece la pena revisar los permisos después de instalar Sync.ME y desactivar la sincronización de contactos si no la necesitas. Usada con estas precauciones, la búsqueda inversa puede quitar parte del misterio sin atribuirle una fiabilidad que ninguna aplicación puede prometer.

La información oficial sobre el funcionamiento, las condiciones y la privacidad de la herramienta está publicada por Sync.ME Technologies Ltd.



