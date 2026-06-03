Bloquear llamadas spam puede reducirse a una simple frase, un truco que corta el guion de los estafadores y convierte tu tiempo en terreno no negociable

Publicado el: 3 de junio de 2026 a las 08:01

¿Otra llamada justo en mitad de la comida, del trabajo o de una siesta corta que prometía mucho? El spam telefónico sigue siendo una de esas molestias modernas que parecen pequeñas, hasta que se repiten varias veces a la semana.

La forma más rápida de cortar el problema no es discutir ni escuchar toda la oferta. La clave es responder con una frase clara, pedir que retiren tu número y no regalar más información de la necesaria.

La frase que conviene usar

La frase clave es «No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros». Es corta, educada y deja claro que no quieres más contactos comerciales.

No hace falta explicar por qué no te interesa la oferta. Tampoco conviene entrar en una conversación larga, porque cada segundo puede abrir la puerta a más preguntas, más presión y más datos tuyos circulando.

En la práctica, esa frase funciona como una petición directa para que la empresa deje de tratar tu teléfono con fines comerciales. No es una varita mágica, pero sí una forma sencilla de dejar constancia de tu oposición.

Por qué puede funcionar

En España, la Agencia Española de Protección de Datos recuerda que desde el 29 de junio de 2023 los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas comerciales no solicitadas, salvo que exista consentimiento previo u otra base legal válida. La AEPD también aclara que las excepciones deben interpretarse con cuidado, no como una puerta abierta para llamar a cualquiera.

Dicho de forma sencilla, o has aceptado esas llamadas, o la empresa debe tener un motivo legal sólido para hacerlas. Si además dices de forma expresa que no quieres más llamadas, estás ejerciendo tu derecho de oposición, que consiste en pedir que no usen tus datos para publicidad.

También puedes inscribirte en la Lista Robinson, un servicio gratuito gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. La AEPD indica que estas listas ayudan a limitar la publicidad no deseada, aunque pueden tardar hasta dos meses en ser plenamente efectivas.

Bloquear no basta

Bloquear el número sigue siendo útil. Si una llamada te huele raro, cuelgas, bloqueas y listo.

El problema es que muchas campañas usan varios números, y algunos emisores cambian de línea para esquivar los bloqueos. Por eso el bloqueo del móvil ayuda con ese número concreto, pero no siempre corta el origen del problema.

El Gobierno también ha puesto en marcha medidas técnicas contra llamadas sospechosas. Desde marzo de 2025, las operadoras deben bloquear llamadas y mensajes de números no asignados, y desde junio de 2025 se prohíben las llamadas comerciales desde números móviles.

Cuando la llamada se corta

Una llamada que se corta al contestar no siempre significa que alguien te haya gastado una broma. A menudo responde a sistemas automáticos de marcado usados por centros de llamadas.

Estos sistemas llaman a varias personas a la vez para que los operadores no estén esperando. Si tú contestas y no hay nadie libre al otro lado, la llamada puede caer sola.

También puede servir para comprobar si tu línea está activa. Es como tocar un timbre y apuntar a qué hora suele haber alguien en casa.

Cuidado con las estafas

No todas las llamadas raras buscan venderte una tarifa o cambiarte de compañía. Algunas intentan obtener datos personales, confirmar tu identidad o llevarte a una acción peligrosa, como dar claves, pulsar enlaces o facilitar datos bancarios.

El Banco de España aconseja desconfiar y colgar ante una llamada sospechosa, además de no facilitar datos personales ni bancarios. También recomienda contestar con fórmulas neutras como «hola» o «buenos días», en lugar de confirmar nada de entrada.

INCIBE advierte de que el spoofing telefónico permite falsificar el identificador de llamada para que parezca que llama una entidad conocida. Por eso, incluso si el número parece fiable, lo prudente es colgar y llamar tú al teléfono oficial de la empresa o del banco.

Qué hacer si siguen llamando

Si las llamadas continúan, guarda pruebas. La AEPD explica que para reclamar hacen falta datos como capturas donde se vea el número llamante y la hora, además de indicios que permitan identificar a la empresa.

También conviene anotar la fecha, la hora, el nombre comercial que te digan y si ya habías pedido que no te llamaran. Parece tedioso, sí, pero una reclamación sin datos es mucho más difícil de tramitar.

Al final del día, la receta más útil combina tres gestos sencillos. Di «No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros», cuelga sin dar datos y bloquea el número.

La guía oficial sobre publicidad no deseada se ha publicado en la Agencia Española de Protección de Datos y la normativa principal se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.



