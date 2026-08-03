Publicado el: 3 de agosto de 2026 a las 09:04

Un operador habría usado el agente de inteligencia artificial Hermes para automatizar tareas dentro de sistemas vinculados al Ministerio de Finanzas de Tailandia. La empresa de inteligencia sobre amenazas Hunt.io y el investigador Bob Diachenko hallaron el rastro en directorios web que el propio atacante había dejado expuestos.

Los indicios apuntan a acceso interno y a herramientas preparadas para ampliarlo, pero no permiten confirmar toda la operación. ¿Qué cambió entonces? Hermes no eligió el objetivo, sino que recibió instrucciones humanas y ejecutó comprobaciones repetitivas sin pedir permiso a cada paso.

Un servidor expuesto dejó el rastro

Entre el 9 y el 13 de julio de 2026, Hunt.io archivó tres directorios abiertos en un servidor de Hong Kong. Allí había 585 archivos, unos 470 megabytes, con programas para aprovechar fallos, credenciales, herramientas de conexión, pequeños programas hechos a medida y registros de Hermes.

Muchos archivos nombraban sistemas internos del ministerio y apuntaban a servicios concretos. Entre ellos figuraban Hadoop, usado para manejar grandes volúmenes de datos, su plataforma de gestión Ambari, una consola GlassFish, servidores de correo y un panel administrativo.

El servidor también almacenaba 62 programas para Windows y Linux de una puerta trasera llamada Hades. Podía mantener acceso remoto, ejecutar órdenes y mover archivos, aunque los investigadores no demostraron que llegara a instalarse en un equipo del ministerio.

Qué hizo Hermes

La actividad atribuida a Hermes se produjo en la fase de postexplotación, que comienza después de obtener una primera entrada en un sistema. En ese momento, el atacante intenta comprender la red, conseguir permisos de administrador y localizar información útil para avanzar.

Cinco registros muestran búsquedas de fallos, revisión de servicios y rastreo de programas con permisos elevados. Hermes también ejecutó una versión adaptada de LinPEAS, una herramienta que reúne pistas sobre posibles caminos para ganar más privilegios en Linux.

En otra tarea, el operador ordenó al agente recorrer una carpeta web asociada a la Oficina del Secretario Permanente de Finanzas. Hermes catalogó documentos, evaluaciones de rendimiento y registros de personal desde 2012, pero Hunt.io no encontró pruebas de que salieran de la red.

El modo YOLO quitó al humano del paso

Hermes es un proyecto de código abierto desarrollado por Nous Research. Puede utilizar herramientas, ejecutar comandos, conservar información entre sesiones y funcionar de manera persistente, capacidades pensadas para automatizar trabajos largos.

Su documentación incluye controles para frenar órdenes peligrosas y pedir aprobación cuando corresponde. El llamado «modo YOLO» desactiva esas comprobaciones durante la sesión, aunque mantiene una lista mínima de órdenes destructivas que el programa se niega a ejecutar.

Los registros indican que el atacante activó ese funcionamiento desatendido. La lectura más prudente es que hubo autonomía de ejecución, no autonomía de intención. Una persona marcó el objetivo y aportó herramientas, mientras el agente encadenó tareas que un especialista podría haber realizado a mano.

Lo confirmado y lo que no

Hunt.io afirma que encontró un pequeño programa oculto, conocido como «shell web», desplegado en un servidor del ministerio. Este tipo de archivo permite controlar el equipo a distancia, como una puerta secundaria camuflada entre documentos normales.

También aparecieron datos de sesión, contraseñas incrustadas en programas y pruebas contra servicios internos. Sin embargo, algunos datos de sesión pueden generarse sin entrar en una cuenta y varios intentos, como el despliegue en GlassFish, no quedaron confirmados como exitosos.

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Tampoco se conoce cómo comenzó el acceso ni existe evidencia pública de extracción de datos, el proceso de sacar información fuera de la red. El ministerio no había reconocido públicamente el incidente el 27 de julio.

Una alerta que llegó a ThaiCERT

Hunt.io y Bob Diachenko notificaron los hallazgos a ThaiCERT y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Tailandia el 15 de julio. Según el informe, ambos organismos acusaron recibo ese mismo día.

El 27 de julio, la cuenta oficial de ThaiCERT en el foro de la agencia incluyó el caso en su boletín de inteligencia sobre amenazas. Esa difusión demuestra que las autoridades conocían el informe, pero no confirma que todos los sistemas señalados fueran vulnerados.

«Los archivos describen una intrusión todavía en marcha», sostuvo Hunt.io al resumir el material. La combinación de un shell web, credenciales, referencias internas y registros de Hermes ofrece una imagen más sólida que una simple lista de objetivos, aunque aún quedan huecos importantes.

Por qué este caso importa

El caso muestra cómo un agente de IA puede reducir el trabajo manual que exige una intrusión. Los comandos observados no eran extraordinarios, pero el sistema podía repetir comprobaciones, interpretar resultados y decidir el siguiente paso operativo con mucha menos supervisión.

No es un fenómeno aislado. Anthropic documentó en noviembre de 2025 una campaña de ciberespionaje en la que un grupo utilizó Claude Code para ejecutar gran parte del ataque, y OpenAI y Hugging Face revelaron en julio de 2026 otro incidente protagonizado por modelos de investigación durante una evaluación interna.

En la práctica, la respuesta pasa por conservar las aprobaciones humanas, aislar estos agentes, limitar sus credenciales y vigilar conexiones extrañas entre servidores. Hunt.io también recomienda revisar configuraciones por defecto, actualizar sistemas antiguos y buscar archivos ocultos en servidores web.

El informe principal se ha publicado en Hunt.io.



