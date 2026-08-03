EEUU encarga 36 satélites más para su escudo antimisiles Golden Dome por 1.750 millones de dólares: la constelación ya suma 108 aparatos en órbita

Por Kevin Montien
Publicado el: 3 de agosto de 2026 a las 09:51
Síguenos
Satélite de seguimiento de misiles de L3Harris en órbita para el programa Golden Dome de Estados Unidos.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha encargado 36 nuevos satélites para detectar y seguir misiles desde la órbita terrestre baja. Los acuerdos, adjudicados a L3Harris Technologies y Sierra Space, tienen un valor potencial conjunto de unos 1.750 millones de dólares.

Estas naves no derribarán misiles por sí mismas. Su función será localizar amenazas, ayudar a calcular su recorrido y enviar datos con rapidez a otros sistemas de defensa, una pieza clave del Golden Dome o Cúpula Dorada impulsado por la Administración de Donald Trump.

Un encargo acelerado

La Agencia de Desarrollo Espacial, conocida como SDA, anunció los contratos el 13 de julio de 2026, mientras que la Fuerza Espacial difundió la adjudicación el día 14. El pedido forma parte de AMDT3, una ampliación acelerada de la tercera fase de la capa de seguimiento de misiles.

L3Harris podrá recibir alrededor de 955 millones de dólares por 18 satélites de defensa antimisiles. Sierra Space opta a 798 millones por otros 18 aparatos centrados en la alerta y el seguimiento.

La agencia espera que las 36 naves estén disponibles para su lanzamiento a finales de 2028. Esa expresión importa, porque estar listas no significa que ya exista una fecha de despegue para todo el grupo.

Los ojos del Golden Dome

El Golden Dome nació de una orden ejecutiva firmada el 27 de enero de 2025 y fue presentado con su nombre actual en mayo de ese año. El plan busca unir sensores e interceptores espaciales con defensas ya existentes en tierra, mar y aire frente a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero.

¿Dónde encajan estos satélites? En la práctica, actuarán como los ojos del sistema. Sus sensores infrarrojos registran señales de calor y ayudan a mantener el seguimiento de un misil durante el vuelo.

La información viajará por una red de comunicaciones de baja latencia, es decir, con muy poco retraso. El objetivo es que las fuerzas en tierra reciban datos útiles casi en tiempo real y puedan decidir qué respuesta emplear.

Dos misiones distintas

Los 18 satélites de Sierra Space estarán orientados a la alerta y al seguimiento. La empresa afirma que se basarán en su plataforma Horizon, perteneciente a la familia de satélites Eclipse y ya utilizada como punto de partida en una fase anterior del programa.

Los aparatos de L3Harris serán similares al Sensor Espacial de Seguimiento Hipersónico y Balístico. La compañía aprovechará el trabajo realizado para la Agencia de Defensa Antimisiles y equipará las naves con sensores de campo de visión medio.

Ese grupo busca producir datos con precisión suficiente para apoyar el control de tiro. Dicho de forma sencilla, no basta con saber que hay un misil en el cielo, también hace falta estimar dónde está y hacia dónde va para orientar un posible interceptor.

Por qué hacen falta tantos

La constelación forma parte de la Arquitectura Espacial Proliferada para el Combatiente. El término «proliferada» significa que la misión se reparte entre muchos satélites distribuidos en varias órbitas, en lugar de depender de unas pocas plataformas.

Este enfoque reduce el impacto de que falle una nave y permite renovar la tecnología por tandas. Al operar en órbita baja y conectarse entre sí, los satélites también pueden mover la información con muy poco retraso.

Los 36 aparatos se distribuirán en cuatro planos orbitales, cuatro grupos que seguirán trayectorias distintas alrededor de la Tierra. La meta es observar una misma amenaza desde varios ángulos, algo parecido a cómo nuestros dos ojos ayudan a calcular la profundidad, para mejorar la posición y el recorrido estimados.

La tercera fase crece

La nueva adjudicación se suma al contrato de diciembre de 2025 para construir 72 satélites de la tercera fase por unos 3.500 millones de dólares. Aquella ronda repartió pedidos entre Lockheed Martin, Rocket Lab, Northrop Grumman y L3Harris, con lanzamientos previstos durante el ejercicio fiscal de 2029.

Al sumar ambas rondas, la tercera fase alcanza 108 satélites contratados y un valor potencial aproximado de 5.250 millones de dólares. No todos harán exactamente el mismo trabajo, ya que la red mezcla vehículos de alerta, seguimiento y apoyo a la defensa.

La SDA señala que los nuevos aparatos podrán comunicarse con los satélites de las fases uno, dos y tres mediante un sistema terrestre común. Al final del día, lo que intenta construir es una red coordinada, no una colección de máquinas aisladas.

Lo que todavía falta

Una vez desplegados, la Fuerza Espacial se encargará de operar y mantener los satélites. Antes deberán completarse la fabricación, las pruebas, la integración y los lanzamientos, cuyo calendario completo aún no se ha publicado.

GP Sandhoo, director de la Agencia de Desarrollo Espacial y responsable de adquisiciones de alerta y seguimiento de misiles, afirmó que el encargo «marca otro hito» hacia una capacidad global y resistente. La declaración refleja la ambición del programa, pero la cobertura real dependerá de que las naves lleguen a órbita y funcionen juntas como está previsto.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la Agencia de Desarrollo Espacial.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

Noticias Relacionadas

Imagen satelital de réplicas a tamaño real de un portaaviones y destructores estadounidenses construidas por China para entrenamiento militar.

Las imágenes de satélite que preocupan a EEUU: China ha construido réplicas a tamaño real de barcos de guerra estadounidenses para entrenar a sus misiles

1 de agosto de 2026 a las 08:03
Nueva variante del misil balístico chino DF-26D con morro achatado sobre un lanzador móvil durante un ejercicio militar.

China muestra por primera vez una variante desconocida de su misil DF-26: su punta achatada podría esconder un radar para atacar barcos en movimiento

31 de julio de 2026 a las 20:37
Sistema de misiles hipersónicos Dark Eagle del Ejército de Estados Unidos durante un entrenamiento en Guam en el ejercicio Valiant Shield 2026.

EE.UU. despliega en Guam sus misiles hipersónicos Dark Eagle: pueden alcanzar objetivos a 3.500 kilómetros y llegar hasta las costas de China

31 de julio de 2026 a las 18:49
Dron interceptor ucraniano persigue un dron Shahed durante una operación de defensa aérea en plena noche.

Un misil de 2 millones de dólares para derribar un dron Shahed: así rompió Ucrania esta ecuación económica creando sus propios drones interceptores

31 de julio de 2026 a las 09:43
Centro de operaciones militar con inteligencia artificial controlando drones y vehículos autónomos en un escenario de combate.

Estados Unidos, China y Rusia libran ya una carrera de miles de millones por la IA militar: el sector rozará los 22.000 millones de dólares este año y crecerá un 12,5% anual

30 de julio de 2026 a las 20:49
Caza embarcado chino J-15T despegando desde el portaaviones Fujian durante unas maniobras de entrenamiento naval.

Los cazas embarcados chinos J-15T ya estarían equipados con misiles antibuque YJ-15: una señal de que el portaaviones Fujian amplía su capacidad ofensiva antes de 2026

30 de julio de 2026 a las 18:46

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.