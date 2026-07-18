Israel está preparando el sucesor del Arrow 3, con eficacia ya comprobada en combate, que cambia las guerras de misiles para siempre con interceptores de última generación

Publicado el: 18 de julio de 2026 a las 08:03

Israel está llevando su principal escudo contra misiles balísticos a una nueva etapa. El Arrow 4 se acerca a la producción en serie, mientras el Arrow 5 empieza a perfilarse como una capa adicional para conflictos futuros.

El impulso llega después de varios enfrentamientos con Irán, en los que Arrow fue utilizado de forma intensiva. Responsables israelíes sostienen que derribó al menos nueve de cada diez misiles contra los que actuó en junio de 2025 y en otro choque de 2026, aunque faltan datos públicos para comprobar la tasa de forma independiente.

Arrow 4 se acerca a las fábricas

«Estamos en una fase muy, muy avanzada del desarrollo del Arrow 4», afirmó Moshe Patel, director de la Organización de Defensa Antimisiles de Israel. El proceso para llevarlo a producción en serie ya ha comenzado, pero Patel no ofreció una fecha concreta.

La producción en serie supone pasar de prototipos a un proceso industrial repetible. No significa que el misil ya esté desplegado, sino que el diseño y la fabricación están lo bastante maduros para preparar más unidades.

El desarrollo conjunto del Arrow 4 fue anunciado el 18 de febrero de 2021 por Israel y la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. Israel Aerospace Industries, conocida como IAI, es el contratista principal, mientras Boeing ha participado en Arrow 2 y Arrow 3. El nuevo interceptor se fabricará entre ambos países.

Un escudo contra misiles balísticos

Un misil balístico asciende a gran velocidad y sigue una trayectoria curva antes de caer hacia su objetivo. Interceptarlo es como intentar golpear una bala con otra, a gran distancia y con pocos minutos para decidir.

Arrow ocupa la parte más alta de la defensa aérea israelí. El Arrow 2, operativo desde 2000, actúa cerca de las capas superiores de la atmósfera, mientras el Arrow 3 entró en servicio en 2017 y puede destruir amenazas fuera de ella.

Por debajo funcionan sistemas destinados a otros objetivos, como David’s Sling e Iron Dome. La idea no es que una sola barrera lo detenga todo, sino disponer de varias oportunidades según la altura y el tipo de amenaza.

La inteligencia artificial entra en juego

Patel aseguró que Arrow 4 incorporará inteligencia artificial. Sin embargo, la información pública no detalla qué tareas realizará, qué decisiones seguirá tomando el operador ni cómo influirán esos algoritmos en el interceptor.

Boaz Levy, presidente y consejero delegado de IAI, ha explicado que la nueva versión mejorará la capacidad de disparar, observar el resultado y volver a disparar. En la práctica, el sistema podrá comprobar mejor si el primer intento funcionó y reaccionar otra vez si hace falta.

Arrow 4 está pensado para suceder al veterano Arrow 2 durante las próximas décadas. También deberá encajar con los radares, centros de mando y lanzadores de una red ya utilizada en combate.

Arrow 5 añadirá otra capa

Israel también trabaja en el Arrow 5, un proyecto nacido de la investigación interna de IAI. Patel señaló que el Gobierno israelí pretende financiarlo y compartir información con Estados Unidos mientras acuerda los detalles con su Agencia de Defensa Antimisiles.

La intención es llevarlo a un desarrollo a gran escala, aunque todavía no existe un calendario público. No está concebido necesariamente para retirar el Arrow 3, sino para sumar otra opción frente a futuras amenazas.

Ese matiz importa. Más capas pueden ofrecer más oportunidades de respuesta, pero ningún escudo es perfecto y cada lanzamiento consume un interceptor costoso y limitado.

El combate acelera la producción

La experiencia reciente no solo ha servido para evaluar el sistema. También ha presionado a Israel para fabricar más interceptores operativos y ampliar sus reservas.

En abril de 2026, el Ministerio de Defensa de Israel aprobó una nueva aceleración de la producción. El organismo afirmó que Arrow había interceptado numerosos misiles lanzados desde Irán y Yemen, aunque no publicó un registro completo de cada disparo y resultado.

La cifra de nueve de cada diez también necesita contexto. Se refiere a los misiles que Arrow decidió combatir, no necesariamente a todos los proyectiles lanzados durante esos ataques.

Alemania abre la puerta europea

Alemania es hasta ahora el único comprador extranjero de Arrow. Su Fuerza Aérea declaró la capacidad operativa inicial del Arrow 3 el 3 de diciembre de 2025, con radares, lanzadores y equipos preparados para una protección limitada.

El país lo utiliza como capa superior junto a Patriot e IRIS-T. Puede interceptar misiles balísticos a más de cien kilómetros de altura, fuera de la atmósfera, una capacidad disponible en pocos sistemas terrestres.

Patel asegura que otros países han mostrado interés mientras Europa refuerza su defensa frente a misiles de largo alcance. Por ahora, eso no equivale a contratos, y el futuro de Arrow 4 y Arrow 5 dependerá de pruebas, costes, permisos estadounidenses y plazos industriales.

La información oficial sobre Arrow 4 se ha publicado en Israel Aerospace Industries.



