Un piloto de avión explica qué pasaría si nadie pusiera el modo avión del móvil durante el despegue: «Existe la posibilidad de que las ondas puedan causar interferencias»

Abrocharse el cinturón, subir la bandeja y activar el modo avión forman parte del ritual de cualquier despegue. Pero ¿puede un móvil olvidado derribar un avión? La respuesta es mucho menos dramática.

Un piloto comercial que publica como PerchPoint explica que un teléfono conectado puede generar un zumbido en los auriculares de cabina mientras intenta enlazarse con una antena terrestre. Según su relato, no hace que el aparato caiga, pero sí puede dificultar una comunicación justo cuando la tripulación necesita escuchar cada palabra.

Qué hace el modo avión

El modo avión desconecta la transmisión celular del teléfono. El dispositivo sigue sirviendo para leer, ver contenido descargado o jugar, y la conexión wifi puede reactivarse cuando el avión dispone de una red instalada y la aerolínea lo permite.

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Una interferencia electromagnética ocurre cuando una señal de radio se cuela en un equipo cercano y provoca ruido o una lectura anómala. Sin esa desconexión, el móvil puede seguir buscando cobertura y tratando de registrarse en redes de tierra, por lo que continúa emitiendo señales.

El zumbido en cabina

“El botón del modo avión no es una teoría de la conspiración”, afirmó PerchPoint en el vídeo. El piloto relató que, mientras pedía autorización para rodar hacia la pista en San Francisco, oyó un ruido parecido a un mosquito en sus auriculares.

Ese sonido no implica que el móvil haya tomado el control de los sistemas del avión. El problema práctico es más sencillo y bastante cotidiano, como intentar apuntar una dirección mientras alguien acerca un altavoz con interferencias al oído. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos considera que la mayoría de los aviones comerciales puede tolerar las emisiones de estos dispositivos.

El relato del piloto es una experiencia operacional, no una prueba controlada que permita identificar qué teléfono produjo el ruido. Aun así, encaja con el enfoque de los reguladores, que exige valorar la tolerancia de cada aeronave frente a posibles interferencias antes de autorizar transmisiones a bordo.

Por qué importa al despegar

Durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje, los pilotos reciben instrucciones breves de control aéreo y completan varias tareas seguidas. Una indicación mal escuchada puede tener que repetirse, por lo que eliminar distracciones evitables tiene sentido aunque el riesgo de una avería grave sea bajo.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, conocida como EASA, señala que la tripulación puede ordenar apagar los dispositivos en situaciones concretas, por ejemplo durante un aterrizaje con visibilidad reducida. También aclara que los portátiles se guardan en estas fases por su tamaño, ya que podrían causar lesiones o dificultar una evacuación si el avión se mueve bruscamente.

Las reglas cambian según el vuelo

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación indica actualmente que los móviles y otros dispositivos deben utilizarse en modo avión o con la conexión celular desactivada. El wifi puede usarse si la aeronave tiene un sistema instalado y la compañía autoriza su funcionamiento.

La Comisión Federal de Comunicaciones también restringe la operación de teléfonos celulares mientras la aeronave está en el aire. Una razón histórica de telecomunicaciones es evitar interferencias con las redes terrestres, además de la precaución aeronáutica frente a los equipos de navegación y comunicación.

En Europa hay más margen, pero no vía libre. Desde 2014, EASA permite que una aerolínea autorice dispositivos conectados cuando ha demostrado que su flota puede soportar esas emisiones. Su orientación para pasajeros mantiene el modo avión como pauta general, salvo que el operador ofrezca un servicio aprobado y dé otras instrucciones.

El 5G no elimina la regla

En noviembre de 2022, la Comisión Europea abrió la puerta al 5G dentro de aviones equipados para ello. El sistema utiliza una picocélula, una pequeña estación móvil instalada en la cabina que conecta los teléfonos y envía el tráfico hacia tierra normalmente mediante satélite.

Eso no significa que cualquier pasajero pueda quitar el modo avión en cualquier vuelo europeo. La aeronave debe contar con el equipo adecuado, la aerolínea debe ofrecer el servicio y la tripulación debe indicar cuándo está disponible.

Qué debe hacer el pasajero

La pauta más segura y sencilla sigue siendo activar el modo avión cuando lo solicite la tripulación. Después se puede encender el wifi o el Bluetooth si la compañía lo autoriza, sin volver a activar por cuenta propia la conexión móvil convencional.

¿Y si alguien se da cuenta tarde? No hay motivo para entrar en pánico, pero sí para corregirlo en ese momento. En aviación, muchas medidas funcionan así, reduciendo pequeñas fuentes de ruido y riesgo antes de que coincidan con otras.

La información oficial se ha publicado en la Administración Federal de Aviación.



