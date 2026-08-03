El significado del símbolo H+ en tu móvil, para qué sirve y cómo quitarlo para tener mejor cobertura

Vas a enviar un vídeo y, de pronto, el 5G desaparece. ¿Se ha roto algo? En la mayoría de los casos, no. H+ indica que el móvil está usando HSPA+, una evolución del 3G más rápida que el 3G original, pero por debajo de 4G y 5G.

H+ no es una función que debas activar ni una alerta de avería. Sirve para mostrar qué tecnología de datos utiliza el teléfono y ayuda a entender por qué una descarga, una videollamada o una página pueden tardar más de lo habitual.

Qué significa H+

HSPA+ es la abreviatura de acceso de paquetes de alta velocidad evolucionado. Dicho de forma sencilla, mejora la manera en que una red 3G envía y recibe datos, igual que una carretera ampliada mueve más tráfico sin convertirse en una autopista nueva.

Android distingue HSPA y HSPA+ como tipos de red diferentes, mientras que Samsung los presenta con indicadores separados. El aspecto puede cambiar según el operador, el modelo y el software, por lo que algunos móviles muestran H, otros H+ y otros una etiqueta distinta.

A HSPA+ se le ha llamado a menudo 3,5G, una expresión informal para situarla entre 3G y 4G. Lo importante es esto. Ver H+ significa que hay datos móviles, pero no una conexión LTE o 5G.

Cuánta velocidad ofrece

En 2009, 3GPP recogió que 7,2 megabits por segundo se había convertido en una referencia comercial para HSPA. La GSMA situó HSPA+ en picos teóricos de entre 21 y 42 megabits por segundo según la configuración. Por eso H+ no equivale siempre a una única velocidad.

Esos números son máximos técnicos, no una promesa. La velocidad real depende de la señal, el operador, la ubicación y el teléfono. H+ suele bastar para mensajes, mapas y páginas ligeras, pero puede fallar con vídeo de alta resolución o archivos grandes.

Por qué aparece H+

El móvil puede pasar a H+ cuando 4G o 5G no están disponibles o no llegan con suficiente estabilidad. Puede ocurrir en un garaje, durante un viaje, lejos de una antena o en una zona donde el operador solo mantiene cobertura 3G.

Los interiores importan mucho. Ofcom señala que los materiales del edificio, la posición dentro de una vivienda, los árboles, las interferencias y el número de usuarios cercanos pueden empeorar el servicio. Una ventana, a veces, marca más diferencia de la que parece.

La congestión puede reducir la velocidad incluso con varias barras, pero ver H+ no demuestra por sí solo que 4G esté saturado. También pueden influir el modo de red seleccionado, una incidencia temporal, la cobertura del operador o la compatibilidad del móvil.

Qué hacer si va lento

El primer paso es sencillo. Acércate a una ventana o sal al exterior, activa el modo avión durante unos segundos y vuelve a desactivarlo. Reiniciar el teléfono también puede forzar una nueva conexión.

Después conviene comprobar que el tipo de red preferido permite 4G o 5G y que los datos móviles están activados. Google recomienda revisar la señal, cambiar de ubicación y consultar al operador cuando el problema continúa.

Restablecer los ajustes de red puede ayudar cuando la conexión sigue inestable, aunque borra configuraciones guardadas de Wi-Fi, Bluetooth y red móvil. Si H+ aparece solo en un lugar, la cobertura es la principal sospecha. Si ocurre en todas partes, toca revisar el terminal, la línea y la configuración con la compañía.

Qué significan las otras letras

G suele señalar GPRS y E corresponde a EDGE, dos tecnologías antiguas ligadas al 2G. Después aparecen 3G, H y H+, seguidas por 4G o LTE y 5G. Samsung enumera esos indicadores por separado y advierte de que pueden variar según el proveedor y el modelo.

El símbolo 4G+ suele indicar una versión de LTE que combina varios canales para aumentar la capacidad. Es como abrir varios carriles a la vez. Aun así, el icono describe la tecnología conectada y no garantiza una velocidad concreta.

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En algunos Android, una N estilizada puede corresponder a NFC, la conexión de muy corto alcance usada para pagos sin contacto. No indica la generación de la red móvil.

Una señal menos habitual

H+ sigue siendo útil donde permanece activa una red 3G, pero irá apareciendo menos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señaló en 2026 que el 2G y el 3G están en proceso de apagado progresivo en España y que algunos operadores ya no disponen de redes 3G activas.

El calendario no es idéntico para todas las compañías ni zonas. Vodafone, por ejemplo, comunicó un apagado escalonado de su red 3G en España dentro de su proceso de modernización. Por eso, una aparición puntual no suele ser motivo de alarma, pero si H+ permanece durante días en una zona con 4G o 5G conviene comprobar la cobertura y hablar con el operador.

La documentación oficial en la que se basa esta noticia se ha publicado en 3GPP, GSMA, Google, Samsung, Motorola, Ofcom, Vodafone y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



