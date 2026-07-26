AMD revoluciona el mundo de los videojuegos en PC sin gastar dinero en una gráfica

¿Comprar una tarjeta gráfica sigue siendo obligatorio para jugar en PC? Durante años, la respuesta era casi siempre sí, porque los gráficos integrados apenas servían para abrir el juego. En 2026, algunos chips ya mueven títulos exigentes a 1080p o Full HD y los más potentes se acercan al rendimiento de una consola moderna.

La conclusión no es que las tarjetas gráficas hayan dejado de hacer falta. La novedad es más concreta. Un procesador elegido para este trabajo puede evitar la compra de una GPU de entrada, sobre todo en equipos compactos, portátiles y PC ajustados de precio.

Qué es una iGPU

Una iGPU es una GPU integrada, el motor que dibuja los gráficos dentro del mismo paquete que el procesador. No lleva una tarjeta separada ni memoria de vídeo propia, sino que comparte la RAM del equipo. AMD suele llamar APU a los chips que combinan una CPU con gráficos integrados especialmente capaces.

Ese diseño reduce piezas, consumo y espacio, pero crea un límite porque la gráfica y el procesador compiten por la misma memoria, como dos personas intentando beber con la misma pajita. Intel también ha elevado el listón con sus Core Ultra Series 3. Por otro lado, AMD ha llevado el concepto a otra escala con el Ryzen AI Max+ 395 analizado aquí.

El 8700G sigue vigente

El Ryzen 7 8700G llegó en 2024, pero continúa siendo una opción clara para montar un sobremesa sin tarjeta gráfica. Incluye una Radeon 780M con 12 núcleos gráficos y se instala en placas base AM5 con memoria DDR5.

¿Qué puede hacer en la práctica? En pruebas independientes, Cyberpunk 2077 ronda los 40 o 45 fotogramas por segundo a 1080p y calidad baja sin reescalado. Otros juegos menos pesados superan los 60, aunque el resultado depende mucho de la memoria y de los ajustes.

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Las funciones de AMD pueden elevar la cifra mostrada en pantalla. Hyper-RX combina reescalado, reducción de latencia y, cuando es compatible, generación de fotogramas. En algunos títulos acerca al 8700G a una configuración con GTX 1650, pero no sucede en toda la batería de juegos y a veces baja la calidad de imagen.

Strix Halo da el salto

El Ryzen AI Max+ 395, conocido como Strix Halo, juega en otra liga. Su Radeon 8060S integra 40 núcleos gráficos y usa una conexión de memoria mucho más ancha. Aparece en portátiles y equipos compactos, pero no se compra como una CPU normal para instalarla en cualquier placa.

Warren Eng, responsable de marketing de producto de AMD, la presentó como «los gráficos integrados más rápidos del mundo para jugar». La frase es promocional, pero las pruebas independientes ayudan a ponerla en contexto. Cyberpunk 2077 alcanzó cerca de 67 fotogramas a 1080p y calidad alta, mientras Red Dead Redemption 2 superó los 80 con una configuración exigente.

En algunos equipos, la Radeon 8060S ha quedado cerca de una RTX 4060 para portátil. Eso permite hablar de rendimiento próximo al de una PS5 en determinados juegos, no de una equivalencia exacta. La consola de Sony usa memoria y optimizaciones propias, así que comparar solo una cifra sería como juzgar dos coches por el tamaño del motor.

Los 60 FPS no lo cuentan todo

El reescalado dibuja el juego a una resolución menor y después reconstruye la imagen. La generación de fotogramas añade imágenes calculadas entre las reales. Ambas técnicas suavizan el movimiento, pero no ofrecen la misma respuesta que obtener todos esos fotogramas de forma nativa.

Por eso una cifra de 70 fotogramas no cuenta toda la historia. También importan los tirones, el retraso al mover el ratón, los defectos visuales y el consumo permitido por cada fabricante. El mismo Ryzen AI Max+ 395 puede rendir de forma distinta en un mini PC bien refrigerado y en un portátil fino.

Elegir bien el procesador

Aquí está la trampa. La gráfica integrada de un procesador convencional suele servir para mostrar el escritorio, reproducir vídeo o mantener el ordenador operativo si falta la tarjeta dedicada. Comprar un procesador caro para juegos no garantiza una iGPU capaz de mover grandes lanzamientos.

Los Ryzen AI 400 de sobremesa presentados en 2026 llegan principalmente dentro de ordenadores premontados. Para quien desea comprar piezas sueltas, el 8700G mantiene una ventaja práctica pese a su edad. Conviene acompañarlo con dos módulos de memoria rápida, porque la iGPU depende de esa RAM compartida.

Al final del día, un PC sin GPU dedicada encaja con deportes electrónicos, juegos independientes y títulos actuales aceptando ajustes moderados. Para jugar siempre a 1440p, una resolución más exigente, con calidad ultra, trazado de rayos intenso para luces y reflejos más realistas, o tasas muy altas y estables, una tarjeta separada conserva una ventaja clara y los gráficos integrados solo borran el escalón más básico.

La información técnica oficial se ha publicado en AMD.



