El S-81 Isaac Peral, el submarino más moderno de España, se une por primera vez a una misión de la OTAN

El S-81 Isaac Peral, el submarino más avanzado de la Armada española, regresó a Cartagena el 13 de marzo de 2026 tras completar su primera participación en la operación Noble Shield de la OTAN. Había zarpado el 12 de febrero y pasó 446 horas en inmersión durante un despliegue de casi un mes por el Mediterráneo.

La misión puso a prueba su integración con fuerzas aliadas, su capacidad de vigilancia y el trabajo de una dotación de 55 personas. También supuso un hito para la industria naval española, ya que el Isaac Peral es el primer submarino diseñado y construido en España desde el creado por el inventor Isaac Peral en 1888.

Un estreno bajo mando OTAN

La operación Noble Shield se centra en la seguridad marítima, la vigilancia y la disuasión. En palabras sencillas, busca que las fuerzas aliadas estén presentes, compartan procedimientos y puedan actuar juntas si aparece una amenaza en el Mediterráneo.

Fue la primera vez que un submarino español participó en esta misión concreta, aunque el S-81 ya se había integrado antes en fuerzas de la OTAN. La Armada explicó que el despliegue debía reforzar la defensa colectiva y ayudar a garantizar la libertad de navegación.

Fernando Clavijo Rey-Stolle, comandante del submarino, destacó sus «capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior». ¿Qué significa eso en la práctica? Detectar, ordenar y compartir información sobre lo que ocurre alrededor sin llamar la atención.

Qué hace distinto al S-81

El Isaac Peral mide 80,81 metros y desplaza 2.965 toneladas cuando navega sumergido. Puede superar los 300 metros de profundidad y alcanzar algo más de 20 nudos bajo el agua, cerca de 38 kilómetros por hora.

Sus principales «ojos y oídos» son los sónares, equipos que usan el sonido para localizar buques, submarinos, minas y obstáculos. La ficha oficial del S-81 también recoge seis tubos capaces de lanzar torpedos, misiles antibuque y minas.

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Hay un matiz importante. El S-81 todavía no lleva el sistema AIP, una tecnología que permite generar electricidad durante más tiempo sin tomar aire del exterior y reduce la necesidad de acercarse a la superficie. La Armada prevé instalarlo durante su primera gran revisión, unos siete años después de la entrega.

Un submarino hecho en España

Navantia construyó el buque en Cartagena a partir de requisitos de la Armada. El programa S-80 recupera una capacidad de diseño y construcción submarina que España no ejercía de forma completa desde 1888.

Eso no significa que cada pieza sea exclusivamente española. El sistema de combate, por ejemplo, fue desarrollado por Navantia Sistemas en colaboración con la empresa estadounidense Lockheed Martin. El logro está en dirigir el diseño, integrar los equipos y construir la plataforma en el país.

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El S-81 es la primera unidad de una serie de cuatro submarinos. En la práctica, la importancia industrial no depende solo de este barco, sino de mantener conocimientos, personal especializado y una cadena de proveedores durante toda la vida del programa.

Lo que dejó Noble Shield

Durante el despliegue, el Isaac Peral recorrió 2.043 millas náuticas, casi 3.800 kilómetros, y permaneció 446 horas bajo el agua. Según el Estado Mayor de la Defensa, esas cifras respaldan su capacidad para cumplir tareas de vigilancia e inteligencia durante periodos prolongados.

Pero la tecnología no navega sola. Clavijo lo resumió así. «La dotación es el principal motor de este submarino». Los 55 integrantes trabajaron en un espacio reducido y aislado, donde la coordinación diaria importa tanto como los sensores.

No fue una prueba de combate real, sino una misión operativa de presencia, patrulla e integración. Aun así, permitió comprobar procedimientos con otras marinas y acumular experiencia fuera del entorno habitual de adiestramiento.

España en el ranking militar

El ranking Global Firepower de 2026 sitúa a España en el puesto 18 de 145 países. Su índice combina más de 60 factores relacionados con personal, equipos, logística, recursos, finanzas y geografía para estimar la fuerza militar convencional.

Conviene leer esa clasificación con cautela. Global Firepower es una plataforma privada, no una evaluación oficial de la OTAN ni del Gobierno español, y un puesto concreto no puede atribuirse a un único submarino. El S-81 suma capacidad naval, pero el poder militar de un país depende de muchas piezas.

Qué viene ahora

El programa continúa más allá del S-81. El 16 de junio de 2026, Navantia inició las pruebas del AIP ya instalado en una sección del S-83 Cosme García, la tercera unidad de la serie. Es el paso previo a comprobar el sistema dentro del submarino completo.

El Isaac Peral recibirá esa tecnología más adelante, durante una gran revisión. El AIP debería ampliar el tiempo de navegación sumergida y mejorar el sigilo, aunque su rendimiento real tendrá que medirse una vez instalado y probado en esta unidad.

Mientras tanto, el reto de la Armada será convertir este despliegue en una capacidad sostenida mediante más misiones, mantenimiento y formación. El balance de Noble Shield es concreto, con datos operativos medibles y experiencia dentro de una estructura multinacional.

La información oficial se ha publicado en la Armada española y el Estado Mayor de la Defensa.



