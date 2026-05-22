El Saildrone cazasubmarinos llega con casi 15.000 km de alcance y autonomía para patrullar sin tripulación, una señal de que la guerra antisubmarina se está mudando a sensores y software

Un barco sin marineros, capaz de cruzar medio océano y diseñado para seguir submarinos en silencio. Esa es la idea detrás de Saildrone Spectre, el nuevo dron marítimo presentado por la compañía estadounidense Saildrone para misiones navales de larga duración.

La clave no está solo en que navegue sin tripulación. Lo llamativo es que combina autonomía, baja firma acústica y dos versiones pensadas para trabajos distintos, desde vigilancia submarina hasta operaciones de patrulla y ataque. En la práctica, eso significa más presencia en el mar sin exponer a una tripulación.

Un barco autónomo para vigilar el mar

Spectre es un buque de superficie no tripulado, una clase de embarcación que navega sobre el agua sin marineros a bordo. No se sumerge como un submarino, pero puede llevar sensores, sistemas de misión y equipos pensados para detectar amenazas bajo la superficie.

Saildrone presentó el diseño el 20 de abril de 2026 en la feria Sea-Air-Space, en National Harbor, Maryland. La compañía lo describe como su plataforma más grande, rápida y capaz hasta ahora, con unos 52 metros de eslora, alrededor de 250 toneladas y una velocidad máxima cercana a los 56 kilómetros por hora.

Richard Jenkins, fundador y consejero delegado de Saildrone, defendió que Spectre no es una respuesta improvisada a un contrato concreto. «Spectre es el resultado de 25 años ampliando continuamente los límites de lo posible», afirmó Jenkins.

Dos versiones de Spectre

La primera variante se llama Spectre Silent Endurance. Usa una vela rígida de 43 metros que ayuda a aprovechar el viento y permite navegar durante mucho tiempo con poco ruido. Para misiones de guerra antisubmarina, ese silencio importa casi tanto como la velocidad.

La segunda versión es Spectre Stealth Strike. No lleva la vela rígida, así que tiene un perfil más bajo y está pensada para operaciones más rápidas, discretas y con más orientación ofensiva. Saildrone la presenta como una plataforma adaptable para misiones de ataque, guerra electrónica y vigilancia avanzada.

Aquí conviene bajar el lenguaje militar a tierra. La guerra antisubmarina consiste, en gran medida, en encontrar y seguir submarinos antes de que se acerquen demasiado o desaparezcan. Es como intentar oír un móvil vibrando en una habitación enorme, pero con olas, motores y corrientes de por medio.

Casi 15.000 kilómetros de alcance

La cifra más llamativa aparece cuando Spectre navega a baja velocidad. Según los datos técnicos de Saildrone, con una carga de 25 toneladas puede superar las 8.000 millas náuticas a unos 22 kilómetros por hora, una distancia equivalente a casi 14.800 kilómetros.

También puede ir mucho más rápido, aunque con menos alcance. A unos 46 kilómetros por hora, la autonomía publicada baja a unas 3.280 millas náuticas, algo más de 6.000 kilómetros. No es magia, es el mismo compromiso de siempre entre velocidad, consumo y distancia.

La carga útil también deja margen para muchas configuraciones. Saildrone habla de capacidad para contenedores de misión, sensores remolcados, equipos de vigilancia y otros sistemas navales. Dicho de forma sencilla, el casco sería la base y la misión se montaría encima según lo que pida cada operación.

Silencio contra submarinos

En el mar, el sonido viaja lejos. Por eso, un buque que haga menos ruido puede escuchar mejor y también resultar más difícil de localizar. Ahí está la clave del diseño.

Saildrone asegura que Spectre puede usar propulsión eléctrica casi silenciosa a baja velocidad y motores diésel cuando necesita más empuje. Ese sistema mixto permite ahorrar energía, reducir el ruido y, cuando haga falta, acelerar.

La compañía también afirma que el diseño ha sido probado en un tanque de ensayos de Force Technologies, en Copenhague, con un modelo a escala. Además, el proyecto recibió una aprobación preliminar de ABS, una entidad estadounidense de clasificación naval, para estándares de buques navales de alta velocidad.

Lockheed Martin entra en juego

Spectre no es solo un casco autónomo. Saildrone trabaja con Lockheed Martin para integrar sistemas de misión, autonomía y control, una parte clave si el barco debe detectar, clasificar y responder sin depender de una orden humana para cada pequeño movimiento.

Lockheed Martin anunció en octubre de 2025 una inversión de 50 millones de dólares en Saildrone para acelerar vehículos de superficie no tripulados con aplicaciones navales. En ese comunicado, la empresa señaló que actuaría como integrador principal de misión, mientras Saildrone mantendría la responsabilidad de construir los buques.

Paul Lemmo, vicepresidente y director general de Lockheed Martin, presentó Spectre como un salto relevante para la guerra naval de superficie. Según dijo, su resistencia, flexibilidad de carga e integración con sistemas avanzados podrían dar a la Marina estadounidense una plataforma persistente y de baja observabilidad.

Producción en Wisconsin

La construcción de Spectre correrá a cargo de Fincantieri Marine Group en su red de astilleros de Wisconsin. La empresa italiana, con una fuerte presencia industrial en Estados Unidos, afirma que el programa aprovecha su experiencia en producción en serie de buques de aluminio.

Saildrone sostiene que esos astilleros tienen capacidad para fabricar hasta cinco unidades al año. La compañía también ha indicado que la construcción empezará pronto y que el primer buque debería iniciar pruebas en el mar a comienzos de 2027.

Fincantieri describe el proyecto como parte de una transformación más amplia de las flotas navales. Pierroberto Folgiero, consejero delegado de Fincantieri, afirmó que Spectre refleja el paso del astillero tradicional hacia un papel de integrador industrial para fuerzas navales futuras.

Lo que aún falta por probar

Por ahora, Spectre es un diseño presentado oficialmente y respaldado por pruebas previas, no una flota ya operando a gran escala. Las pruebas en el mar serán las que enseñen si la autonomía, el alcance y el bajo ruido funcionan igual de bien fuera del papel.

También habrá que ver cuánto cuesta realmente desplegarlo, mantenerlo y conectarlo con otros buques, drones y centros de mando. Algunas informaciones publicadas tras la presentación situaron cada unidad en torno a los 40 millones de dólares, aunque esa cifra no aparece en la nota técnica oficial de Saildrone.

Aun así, la dirección está clara. Las marinas buscan más sensores, más patrulla y menos riesgo para sus tripulaciones. Spectre encaja en esa tendencia, aunque todavía tiene que demostrar en el agua que puede hacer de cazasubmarinos autónomo durante misiones largas. No es poca cosa.

El comunicado oficial ha sido publicado en Saildrone.



