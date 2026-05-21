La UE cambia las normas: los móviles que se vendan deberán tener baterías reemplazables, un giro que empuja la reparabilidad y obliga a las marcas a rediseñar el producto

Cambiar de móvil cada tres años se ha convertido casi en una rutina. En España, los datos recientes sitúan la renovación media del smartphone en unos 36 meses, muchas veces no porque el aparato sea inútil, sino porque la batería aguanta menos, una pantalla rota sale cara o el sistema deja de recibir soporte.

La Unión Europea quiere cortar ese ciclo por donde más duele. Desde 2027, los móviles vendidos en el mercado europeo deberán facilitar el reemplazo de la batería por parte del usuario, dentro de una estrategia más amplia para que los teléfonos duren más, se reparen mejor y acaben menos veces en un cajón o en la basura.

Qué cambia en los móviles

El cambio clave llega con el Reglamento europeo de baterías. La norma establece que, desde el 18 de febrero de 2027, las baterías portátiles integradas en productos deberán ser fáciles de quitar y sustituir por el usuario durante la vida útil del aparato. En la práctica, eso incluye a los smartphones vendidos en la UE.

Una batería reemplazable no significa necesariamente volver al móvil con tapa trasera de hace quince años. La idea es que se pueda retirar con herramientas normales, sin calor, disolventes ni utensilios especiales, salvo que esos utensilios vengan incluidos gratis con el producto. Vamos, que no haga falta montar un mini taller en casa.

La batería, el punto débil

La batería suele ser una de las primeras piezas que envejece. Con el uso diario, las cargas rápidas, el calor y los ciclos de carga, pierde capacidad y el móvil empieza a durar menos lejos del enchufe. Todos conocemos esa escena de mirar el porcentaje de batería a media tarde y pensar que el teléfono ya no da más.

Hasta ahora, muchos diseños compactos y sellados hacían que cambiar la batería fuese incómodo o caro. Por eso, para muchos usuarios, la opción rápida era comprar otro móvil. La nueva normativa intenta que sustituir esa pieza sea una solución normal, no una aventura técnica.

Reparar será más fácil

La batería no es la única pieza en el punto de mira. Desde el 20 de junio de 2025 ya se aplican en la UE reglas de ecodiseño para smartphones y tabletas que exigen más resistencia a caídas, arañazos, polvo y agua, además de baterías capaces de mantener al menos el 80 por ciento de su capacidad tras 800 ciclos de carga. También obligan a mantener piezas críticas disponibles entre cinco y diez días laborables, y hasta siete años después de que un modelo deje de venderse.

El software también cuenta. La Comisión Europea exige actualizaciones del sistema operativo durante al menos cinco años desde que se venda la última unidad de un modelo. No sirve de mucho que el móvil esté físicamente bien si las aplicaciones dejan de funcionar o si ya no recibe parches de seguridad.

Además, la nueva Directiva europea de reparación, adoptada en 2024, obliga a los Estados miembros a aplicarla desde julio de 2026. Esa norma busca que los fabricantes reparen productos sujetos a requisitos de reparabilidad en un plazo razonable y a un precio razonable, y les prohíbe usar bloqueos de hardware o software que impidan una reparación justificada.

Etiquetas para comprar mejor

La UE también quiere que el consumidor vea la información antes de pagar. Los smartphones y tabletas deben mostrar una etiqueta energética con datos sobre eficiencia, duración de batería, resistencia al polvo y al agua, aguante frente a caídas y facilidad de reparación. Es un pequeño papel, pero puede cambiar una compra.

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha desarrollado una puntuación de reparabilidad de la A a la E. Esa nota tiene en cuenta factores como la dificultad para desmontar el aparato, las herramientas necesarias, la disponibilidad de repuestos, la información de reparación y las actualizaciones de software.

Menos residuos electrónicos

La medida también responde a un problema más grande que el bolsillo del usuario. El Parlamento Europeo recuerda que los residuos electrónicos son una de las corrientes de basura que más crecen en la UE y que se recicla menos del 40 por ciento. Entre lavadoras, ordenadores, móviles y pequeños aparatos, el volumen no deja de subir.

La Agencia Europea de Medio Ambiente apunta en la misma dirección. Fabricar, usar y tirar dispositivos electrónicos consume recursos y genera impactos ambientales, y alargar su vida útil reduce en gran medida la necesidad de producir aparatos nuevos. Al final del día, un móvil que dura más es también menos presión sobre litio, cobalto, níquel y otros materiales críticos.

Un reto para fabricantes

Para la industria, el cambio no será menor. Durante años, los fabricantes han competido con móviles finos, ligeros y sellados, con diseños tipo unibody que mejoraban la sensación de producto premium y ayudaban a proteger frente al agua. Ahora tendrán que combinar esa estética con piezas más accesibles.

Bruselas defiende que el esfuerzo compensa. La Comisión Europea calcula que las nuevas reglas de ecodiseño y etiquetado para móviles y tabletas pueden ahorrar 2,2 teravatios hora de electricidad en 2030 y reducir el gasto de los consumidores en unos 20.000 millones de euros ese mismo año. Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, lo resumió al afirmar que los dispositivos más eficientes y fáciles de reparar traerán «beneficios concretos» para la ciudadanía y el medio ambiente.

No todo está cerrado al milímetro. Habrá excepciones por seguridad y productos concretos, y los fabricantes tendrán margen hasta 2027 para adaptar diseños, cadenas de producción, manuales y servicios técnicos. Pero el mensaje ya está lanzado. El móvil del futuro europeo tendrá que durar más.

La normativa oficial se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.



