Adiós al litio puro en la gama alta: el S27 Ultra copia el camino que ya marcó Xiaomi

Samsung parece tener cada vez menos margen para seguir jugando a lo seguro con la batería de su móvil más ambicioso. Una nueva filtración sitúa al Galaxy S27 Ultra como el candidato más claro para estrenar una batería de silicio-carbono, una tecnología que varios rivales chinos ya están usando para meter más capacidad sin hacer móviles enormes.

La clave no está en imaginar un Galaxy con 12.000 mAh en el bolsillo. Eso no es lo que apunta la información. Lo importante es que Samsung SDI, la división de baterías del grupo, estaría probando celdas mucho más densas para romper el límite de los 5.000 mAh que lleva años marcando el ritmo de los modelos Ultra. Y eso, para quien carga el móvil todos los días antes de cenar, no es un detalle menor.

El techo de 5.000 mAh

El Galaxy S26 Ultra mantiene una batería de 5.000 mAh, según la propia ficha oficial de Samsung. La marca también indica un grosor de 7,9 milímetros, un peso de 214 gramos y hasta 31 horas de reproducción de vídeo, cifras correctas, pero bastante conservadoras para un gama alta de 2026.

Ese ha sido el sello de Samsung durante años. Buenos paneles, cámaras potentes, chips de primer nivel y una batería que no da sustos, pero tampoco cambia la conversación. El problema es que el mercado Android ya no se mueve al mismo ritmo tranquilo.

Silicio-carbono en sencillo

Una batería de silicio-carbono no es magia ni una pila totalmente nueva. En la práctica, sigue siendo una batería de litio, pero cambia parte del material del ánodo, que es una de las zonas donde se almacena la energía durante la carga.

Samsung SDI ya ha descrito su material SCN como una mezcla de silicio y carbono pensada para conseguir más capacidad. Dicho de forma simple, el silicio permite guardar más energía que el grafito tradicional, mientras el carbono ayuda a que el conjunto sea más estable.

¿Por qué importa esto en un móvil? Porque permite meter más batería en un espacio parecido. No se trata solo de presumir de una cifra más alta, sino de ganar autonomía sin convertir el teléfono en un ladrillo.

La prueba difícil

La filtración habla de supuestos documentos internos de Samsung SDI con pruebas de celdas de 12.000, 18.000 y 20.000 mAh. Esas cifras llaman mucho la atención, pero conviene leerlas con calma. No significan que el Galaxy S27 Ultra vaya a montar una batería de ese tamaño.

Lo que sí apuntan es a una fase de ensayo seria con químicas de silicio-carbono. Uno de los prototipos habría fallado tras unos 960 ciclos de carga, por debajo del objetivo interno de 1.500 ciclos. Un ciclo, para entendernos, equivale a gastar y volver a cargar una batería completa, aunque lo hagas en varios ratos.

Ese dato explica bastante. Samsung no parece estar frenando por falta de interés, sino porque quiere que la batería aguante años sin degradarse demasiado. Y ahí es donde la promesa se vuelve más complicada.

China ya aprieta

Mientras Samsung espera, varias marcas chinas han convertido el silicio-carbono en argumento comercial. OnePlus presume en su OnePlus 15 de una batería Silicon NanoStack de 7.300 mAh, una cifra muy por encima de lo habitual en un flagship global.

Honor también usa esta tecnología en el Magic V5, donde habla de una batería de silicio-carbono con un 15 por ciento de silicio para lograr más energía en un diseño más fino y ligero. Xiaomi, por su parte, anuncia en el Redmi Note 15 Pro 5G una batería de silicio-carbono de 6.580 mAh y una garantía de vida útil de seis años.

Ese es el verdadero contexto. El silicio-carbono ya no suena a experimento de laboratorio. En 2026 se ha convertido en una de las armas más visibles para vender móviles con más autonomía.

Lo que ganaría el usuario

Para el usuario normal, una batería más densa significa menos ansiedad. Menos mirar el porcentaje antes de salir. Menos buscar un enchufe en clase, en la oficina o en un aeropuerto. Pequeñas cosas, sí, pero de las que se notan todos los días.

También importa la durabilidad. La Unión Europea exige que los móviles y tabletas vendidos en su mercado aguanten al menos 800 ciclos de carga y descarga conservando el 80 por ciento de su capacidad inicial. Si Samsung apunta internamente a 1.500 ciclos, estaría intentando ir bastante más allá de ese mínimo.

Lea también: La predicción de Hawking sobre la IA que nadie quiso escuchar y que ahora preocupa a los gobiernos

Al final del día, lo que intenta hacer la marca es equilibrar tres piezas difíciles. Más batería, poco grosor y larga vida útil. Parece sencillo hasta que hay que meterlo todo dentro de un móvil premium.

Samsung no quiere tropezar

Sung-Hoon Moon, vicepresidente ejecutivo y responsable de I+D de smartphones en Samsung, reconoció antes del lanzamiento del Galaxy S26 que la compañía había sido «un poco poco innovadora» en este apartado. También defendió que las baterías de silicio-carbono aún no habían superado sus estándares de validación y que Samsung estaba «preparándolas».

Esa prudencia tiene historia. En 2017, Samsung concluyó que los incidentes del Galaxy Note7 fueron causados por problemas de batería, y después reforzó sus controles de seguridad con un protocolo de revisión más amplio. Desde entonces, cualquier salto en batería pesa más que una simple mejora de ficha técnica.

Por eso el Galaxy S27 Ultra encaja tan bien como primer candidato. Es el modelo con más margen de precio, más atención mediática y más presión frente a rivales chinos. Pero también es el peor sitio para fallar.

El S27 Ultra sigue sin confirmar

La lectura más razonable es esta. Samsung está probando baterías de silicio-carbono, el Galaxy S27 Ultra parece el destino más lógico y la presión del mercado ya es difícil de ignorar. Pero hoy no hay confirmación oficial de Samsung sobre la batería final del S27 Ultra.

Si la marca acierta, el cambio podría ser uno de los saltos más útiles de la familia Galaxy en años. Si llega tarde, sonará menos a revolución y más a ponerse al día. Y si acelera demasiado, el coste para su imagen podría ser bastante mayor que perder una batalla de cifras.

La información principal sobre la filtración se ha publicado en Notebookcheck.



